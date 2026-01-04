মাদুরোকে তুলে নেওয়ায় ব্যবহৃত ‘ডেল্টা ফোর্স’ কী

মাদুরোকে তুলে নেওয়ায় ব্যবহৃত ‘ডেল্টা ফোর্স’ কী
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নেওয়ার অভিযানে নিজেদের বিশেষায়িত বাহিনী ‘ডেল্টা ফোর্স’ ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি অভিজাত বাহিনী। এ বাহিনী সম্পর্কে জানেন—এমন কয়েকটি সূত্র সিএনএনকে এ তথ্য জানিয়েছে।
বিশেষ অভিযান পরিচালনার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনীর একাধিক বিশেষায়িত ইউনিট রয়েছে। এসবের মধ্যে ডেল্টা ফোর্স অন্যতম। এ ইউনিট মূলত সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান, জিম্মি উদ্ধার, সরাসরি সামরিক হামলা ও বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি-সংক্রান্ত কাজের জন্য প্রশিক্ষিত। চড়া মূল্যের লক্ষ্য পূরণে ডেল্টা ফোর্সকে ব্যবহার করা হয়।
ডেল্টা ফোর্স প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৭ সালে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস কমান্ডের (জেএসওসি) সরাসরি অধীনে কাজ করে। নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের ফোর্ট ব্র্যাগভিত্তিক ডেল্টা ফোর্সের মোট ৮টি অপারেশনাল ‘সেবরে স্কোয়াড্রন’ বা হামলা চালানোর উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট রয়েছে।
ডেল্টা ফোর্স–সম্পর্কিত প্রায় সব তথ্যই সর্বোচ্চ মাত্রায় গোপন রাখা হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সরাসরি নির্দেশে এ ইউনিটকে সবচেয়ে জটিল, গোপন ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে পাঠানো হয়।
১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুর লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উড়োজাহাজ গুলি করে ভূপাতিত করা হয়। কয়েকজন মার্কিন সেনা আটকা পড়েন। তাঁদের উদ্ধারে পরিচালিত অভিযানে ডেল্টা ফোর্স অংশ নিয়েছিল। এ অভিযান নিয়ে ২০০১ সালে ‘ব্ল্যাক হক ডাউন’ নামের একটি ছবি মুক্তি পায়।
যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর কুখ্যাত ‘এসইএএল টিম সিক্স’-এর মতো ডেল্টা ফোর্স সাম্প্রতিক ইতিহাসে বেশ কয়েকটি আলোচিত সামরিক অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার উদ্ধার অভিযান অন্যতম।
লাতিন আমেরিকার দেশ পানামার স্বৈরশাসক ম্যানুয়েল নরিয়েগাকে ধরতে ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে ‘অপারেশন জাস্ট কজ’ পরিচালনা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এতেও অংশ নিয়েছিল ডেল্টা ফোর্স। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে মাদুরোকে তুলে নিয়ে যাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক কর্মকর্তা অপারেশন জাস্ট কজের প্রসঙ্গ টেনেছেন।