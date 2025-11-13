শাটডাউন অবসানে সিনেটের পর প্রতিনিধি পরিষদে বিল পাস, ট্রাম্পের সইয়ের অপেক্ষা

শাটডাউন অবসানে সিনেটের পর প্রতিনিধি পরিষদে বিল পাস, ট্রাম্পের সইয়ের অপেক্ষা
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী শাটডাউন (অচলাবস্থা) অবসানের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেলেন দেশটির আইনপ্রণেতারা।
গতকাল বুধবার মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে একটি সমঝোতা বিল চূড়ান্ত অনুমোদন পায়। ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানরা ছাড়াও ডেমোক্র্যাটদের ছয়জন কংগ্রেস সদস্য এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন।
২২২-২০৯ ভোটে প্রতিনিধি পরিষদে সমঝোতা বিলটি পাস হয়। ৪৩৫ সদস্যের প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের সদস্যসংখ্যা ২১৯।
বিবিসি বলছে, প্রতিনিধি পরিষদের মোট ২১৬ জন রিপাবলিকান সদস্য সমঝোতা বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আর বিলের পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের ভোট পড়েছে ৬টি।
এর আগে গত সোমবার রাতে কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে বিলটি ৬০-৪০ ভোটে অনুমোদন পায়। এতে রিপাবলিকানরা ছাড়াও ডেমোক্র্যাটদের আট সিনেটর পক্ষে ভোট দেন। পরে বিলটি প্রতিনিধি পরিষদে পাস করানোর জন্য পাঠানো হয়।
এখন প্রতিনিধি পরিষদে বাজেট প্রস্তাব বিষয়ে সমঝোতা বিলটি পাস হওয়ায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে পাঠানো হবে। ট্রাম্প রাতেই (স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাত) বিলে সই করতে পারেন।
বিলটি পাসের পর প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন আইনপ্রণেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘আজ রাতে আমরা খুবই স্বস্তি বোধ করছি। ডেমোক্র্যাটদের শাটডাউন অবশেষে শেষ হয়েছে।’
গত ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারে অচলাবস্থা শুরু হয়। এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ লাখের বেশি ফেডারেল কর্মী বেতন পাচ্ছেন না। সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার হার ক্রমে বাড়ছে।
বিশেষ করে গত কয়েক দিনে উড়োজাহাজ চলাচলের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। প্রতিদিন গড়ে হাজারের বেশি ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। এ কারণে দীর্ঘমেয়াদি এ অচলাবস্থা অবসানে রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে।