অনলাইনে ‘প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট’ দেখতে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার ব্যয় করতেন কোল্ডপ্লে–কাণ্ডের বাইরন

এনডিটিভি
কোল্ডপ্লের কনসার্টে ‘কিস ক্যাম’ দৃশ্যের জেরে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন ‘অ্যাস্ট্রোনমার’–এর সাবেক সিইও অ্যান্ডি বাইরন ও তাঁর সহকর্মী ক্রিস্টিন ক্যাবটছবি: ভিডিও থেকে

গত মাসে ব্রিটিশ ব্যান্ডদল কোল্ডপ্লের একটি কনসার্টে জনসম্মুখে বিব্রতকর অবস্থায় ধরা পড়ার পর এবার আরেক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে অ্যান্ডি বাইরনের নাম।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রোনোমারের সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) বাইরন প্রাপ্তবয়স্ক আধেয় (অ্যাডাল্ট কনটেন্ট) সাবস্ক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম ‘ওনলিফ্যানস’ এ বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছেন।

বাইরন গত ১৬ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের জিলেট স্টেডিয়ামে কোল্ডপ্লের কনসার্ট চলাকালে অ্যাস্ট্রোনোমারের মানবসম্পদ বিভাগের সাবেক প্রধান ক্রিস্টিন ক্যাবটের সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায় ধরা পড়েন।

স্টেডিয়ামের জাম্বোট্রনে (স্টেডিয়াম, কনসার্ট ভেন্যু বা বড় জনসমাগমে ব্যবহৃত বিশাল পর্দা) দেখা যায় বাইরন ও ক্যাবট একে অপরকে জড়িয়ে ধরে গানের তালে তালে দুলছেন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাঁদের সে অবস্থায় জাম্বোট্রনে ভেসে ওঠা এবং নিজেদের আড়াল করার চেষ্টার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ওই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে শুরু হয় জল্পনা-কল্পনা, ট্রল ও মিম।

ব্লাস্টের খবরে বলা হয়েছে, অ্যান্ডি বাইরন শুধু ২৩ বছর বয়সী ‘ওনলিফ্যানস’ কনটেন্ট নির্মাতা সোফি রেইন (আসল নাম ইসাবেলা ব্লেয়ার) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভিডিও কলের জন্য এককভাবে প্রায় ৪০ হাজার ডলার ব্যয় করেছেন বলে জানা গেছে।

সেদিনের ঘটনার পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ৫০ বছর বয়সী বাইরন। তাঁর পদত্যাগের সপ্তাহখানেক পর ৫২ বছর বয়সী ক্রিস্টিন ক্যাবটও পদত্যাগ করেন।

সম্প্রতি বাইরনকে নিয়ে মার্কিন অনলাইন নিউজ ও গসিপ ওয়েবসাইট দ্য ব্লাস্ট খবর প্রকাশ করেছে। খবরে বলা হয়েছে, খুব সম্ভবত বাইরন ‘ওনলিফ্যানস’ এ কনটেন্ট পোস্ট করেন এমন একাধিক কনটেন্ট নির্মাতার ব্যক্তিগত ভিডিও এবং যৌন উত্তেজক ভিডিও কল পেতে প্রায় আড়াই লাখ ডলার ব্যয় করেছেন।

দ্য ব্লাস্ট মূলত তারকাদের খবর, বিনোদন, বিনোদন শিল্প-সংক্রান্ত গসিপ এবং বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন করে।

এ-সংক্রান্ত একটি ব্যক্তিগত আলাপচারিতার বার্তা ফাঁস করেছেন বাইরনের স্ত্রী। তা থেকে জানা যায়, সোফি রেইনের সঙ্গে যৌনতাপূর্ণ এবং স্পষ্ট যৌন উত্তেজক দৃশ্যের ভিডিও কলের জন্য একটি গোপন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতেন বাইরন।

এক বার্তায় বাইরন লিখেছিলেন, ‘সব ঠিক আছে। আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলি, তাঁদের বেশির ভাগই বিবাহিত।’ উত্তরে রেইন লেখেন, ‘ঠিক আছে, ৫ মিনিটের মধ্যে আমাকে কল করো।’

রেইন তাঁর একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে বাইরনের নাম নিশ্চিত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে  তিনি বাইরনের প্রতারণা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য কোল্ডপ্লের প্রশংসা করে বলেন, ‘প্রতারকেরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।’

ব্রাজিলীয় মডেল ক্যামিলা অরাউজো অনলাইন সাবস্ক্রিপশন প্ল্যাটফর্ম ‘ওনলিফ্যানস’ এ ‘বপ হাউস’ নামে একটি গ্রুপের প্রধান। তিনি দাবি করেন, বাইরন একজন নয়, বরং একাধিক প্রাপ্তবয়স্ক কনটেন্ট নির্মাতার ক্লায়েন্ট এবং তাঁদের পেছনে অর্থ ব্যয় করেছেন।

আমি তাঁকে বলেছি, তিনি একা নয়। যখন কেউ এভাবে, বিশেষ করে এত প্রকাশ্যে নারীদের অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করে, তখন নারীদের একসঙ্গে দাঁড়ানো উচিত। আমি তাঁকে বলেছি, আমি আপনার পাশে আছি
ক্যামিলা অরাউজো, ‘ওনলিফ্যানস’ এ ‘বপ হাউস’ নামে একটি গ্রুপের প্রধান

ব্লাস্টকে ক্যামিলা অরাউজো বলেন, ‘আমি রসিদগুলো দেখেছি। আমরা প্রায় ২ লাখ ৫০ হাজার ডলারের সাবস্ক্রিপশন ফি নিয়ে কথা বলছি, বিশেষ কনটেন্ট এবং ভিডিও কলের ব্যাপারে! সেগুলো শুধু সোফির সঙ্গে নয়, একাধিক মেয়ের সঙ্গে।’

অরাউজো কোল্ডপ্লে কেলেঙ্কারির মধ্যে বাইরনের স্ত্রী মেগান কেরিগানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন বলেও জানান।

অরাউজো বলেন, ‘আমি তাঁকে বলেছি, তিনি একা নন। যখন কেউ এভাবে, বিশেষ করে এত প্রকাশ্যে নারীদের অপমান ও বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টা করে; তখন নারীদের একসঙ্গে দাঁড়ানো উচিত। আমি তাঁকে বলেছি, আমি আপনার পাশে আছি।’

সোফি রেইন দ্য ব্লাস্টকে বলেন, ‘একজন খ্রিষ্টান হিসেবে, আমি এই ধরনের আচরণ সমর্থন করি না। এই সময়ে যদি তাঁর স্ত্রীর কোনো বন্ধুর প্রয়োজন হয়, আমি তাঁর পাশে আছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং আশ্বস্ত করতে চাই যে এই ব্যক্তি (বাইরন) জীবনে চলার পথে ছোট্ট একটি প্রতিবন্ধকতা মাত্র।’

