মো. রুবেল ওরফে পানি রুবেল
কবজিকাটা আনোয়ার গ্রুপের সক্রিয় সদস্য পানি রুবেল গ্রেপ্তার: পুলিশ

ঢাকা

রাজধানীর আদাবর থেকে মো. রুবেল ওরফে পানি রুবেল (২৫) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের ভাষ্য, রুবেল ‘কবজিকাটা আনোয়ার গ্রুপের’ সক্রিয় সদস্য।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে শেখেরটেকের আলিফ হাউজিং থেকে রুবেলকে গ্রেপ্তার করে আদাবর থানার পুলিশ।

গ্রেপ্তারের তথ্য নিশ্চিত করে আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, রুবেল আদাবর, মোহাম্মদপুর এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই, দস্যুতা, মাদক কারবারসহ বিভিন্ন অভিযোগে অন্তত ১৩টি মামলার তথ্য পাওয়া গেছে।

জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, রুবেল একজন পরোয়ানাভুক্ত আসামি। এর আগেও বিভিন্ন মামলায় অন্তত পাঁচবার গ্রেপ্তার হন তিনি। গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন পর জামিনে বের হয়ে আবার সন্ত্রাসী কার্যক্রম করতেন। তাঁর ভয়ে আদাবর এলাকাবাসী আতঙ্কে থাকত।

আদাবরে আতঙ্কের পরিবেশ থাকবে না উল্লেখ করে পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, কিশোর গ্যাং, ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও পুলিশ একসঙ্গে চলতে পারে না। আদাবর এলাকা থেকে এসব অপরাধ বিলুপ্ত করা হবে। জনগণের কাছে এটাই পুলিশের অঙ্গীকার।

