হবিগঞ্জে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার লোকড়া ইউনিয়নের কাশীপুর গ্রামে
হবিগঞ্জে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার লোকড়া ইউনিয়নের কাশীপুর গ্রামে
জেলা

হবিগঞ্জে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে আহত অর্ধশত

নিজস্ব প্রতিবেদকহবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। আজ বুধবার দুপুরে সদর উপজেলার লোকড়া ইউনিয়নের কাশীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত তিনজন‌কে সি‌লেটের এম এ জি ওসমানী মে‌ডি‌কেল ক‌লেজ হাসপাতা‌লে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে কাশীপুর গ্রামে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা ২–০ গোলে জয়ী হন। খেলা শেষে দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় কথার লড়াই। তবে স্থানীয় লোকজনের মধ্যস্থতায় পরিবেশ শান্ত হয়।

ওই ঘটনার জের ধরে আজ দুপু‌রে আবারও দুই পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে তা রূপ নেয় সংঘর্ষে। উভয় পক্ষ দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরস্পরের ওপর হামলা করে। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী চলা এই সংঘর্ষে অর্ধশতাধিক লোক আহত হন। খবর পেয়ে সদর মডেল থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহত‌ ব্যক্তির ম‌ধ্যে ২২ জন‌কে হ‌বিগঞ্জ ২৫০ শয‌্যা জেলা হাসপাতা‌লে ভ‌র্তি করা‌ হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত তিনজনকে সি‌লেটের এম এ জি ওসমানী মে‌ডি‌কেল ক‌লেজ হাসপাতা‌লে পাঠানো হয়।

কা‌শীপুর গ্রা‌মের বা‌সিন্দা সিরাজ মিয়া ব‌লেন, ‘ফুটবল খেলা আনন্দের উৎস হওয়ার কথা। সেখানে জয়–পরাজয়ের উত্তাপে যদি এমন সংঘর্ষ হয়, তাহলে খেলার আনন্দ আর রইল কোথায়?’

হবিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদ হোসেন বলেন, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

আরও পড়ুন