প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-১৬

১৯. মুসলিম অধ্যুষিত মান্নার দ্বীপটি কোথায় অবস্থিত?

ক) শ্রীলঙ্কা

খ) রাশিয়া

গ) চীন

ঘ) মঙ্গোলিয়া

২০. OTT–এর পূর্ণরূপ কী?

ক) Over The Top

খ) Over The Television

গ) Over The telephone

ঘ) Over The Time