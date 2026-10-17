প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা
পরীক্ষা

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু ২০ ডিসেম্বর, দেখুন রুটিন

পড়াশোনা ডেস্ক

২০২৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর শুরু হবে। চার দিনব্যাপী এ পরীক্ষা ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

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বৃত্তি পরীক্ষা সময়সূচি—

  • ২০ ডিসেম্বর, রোববার: বাংলা

  • ২১ ডিসেম্বর, সোমবার: ইংরেজি

  • ২২ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: প্রাথমিক গণিত

  • ২৩ ডিসেম্বর, বুধবার: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান।

দরকারি তথ্য—

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত ৩০ মিনিট বরাদ্দ থাকবে।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

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