আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিবর্তনের শুরু কীভাবে?

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

পরিশেষে বলি, আমাদের লক্ষ্য একটাই—বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা। আমি এমন কোনো দেশের নাম মনে করতে পারি না, যারা বড় বিশ্ববিদ্যালয় না গড়ে দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। একটা দেশ বড় হওয়ার পূর্বশর্ত তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় হওয়া। বিশ্বমানের না হয়ে, বিশ্বের জন্য না হয়ে, পাড়ায়-গঞ্জে শুধু নামে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে ছেয়ে ফেলার কোনো মানে নেই। চলুন, স্বপ্ন দেখি এমন এক বাংলাদেশের, যেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যেখানে গবেষণায় সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান, উদ্ভাবিত হয় নতুন প্রযুক্তি, যা শুধু দেশ নয়, পুরো বিশ্বের জন্যও উপকারী। সেটাই হবে আমাদের গৌরবের দিন, আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর দিন।

এই স্বপ্নকে বাস্তব করতে হলে এখনই আমাদের পরিবর্তনযাত্রার সূচনা করা জরুরি। ছোট কিছু নীতিগত পদক্ষেপ দেশের উচ্চশিক্ষা–ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, যেখানে গবেষণাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাণশক্তি। আমাদের শুরু করার উৎকৃষ্ট সময় এখনই। জুলিয়াস সিজার থেকে মনে পড়ছে,

‘On such a full sea are we now afloat,

And we must take the current when it serves,

Or lose our ventures.’

আমি যাত্রার শুরুটা দেখব বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। আমাদের হেরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

লেখক: মোহাম্মদ জইনুদ্দিন, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া