ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (21)

Preposition-এর সাধারণ কিছু ব্যবহার:

21. For-এর ব্যবহার: কোনো লক্ষ্য নির্দেশ করলে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Let us go out for a walk.

He is learning English for pleasure.

কোনো দিক নির্দেশ করলে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

This is a train for Jhenaidah.

They are passengers for Sylhet.

কোনো পণ্যের মূল্য নির্দেশ করলে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I bought this Saree for Tk. 7255.

পছন্দ বা অগ্রাধিকার বোঝালে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

She has a taste for classical music.

He has a liking for tasty dishes.

কারণ বোঝালে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

They are dancing for pleasure.

He got a prize for his bravery.

দূরত্ব বা সময়ের ব্যাপ্তি বোঝালে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

The road went on for miles after miles.

I have been waiting for the train for about hours.

I will be with you for an hour or so.

উপকার বা সুবিধাজনক ধারণা বোঝাতে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I bought sweets for my children.

Have you made a cup of tea for me?

কোনো কিছুর তুলনা বোঝাতে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

The girl is short for her age.

The weather is hot for November.

কোনো কিছুর উপলক্ষে বোঝাতে তার আগে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

We wear new dresses for Eid-ul-Fitr.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

◀ Preposition (20)