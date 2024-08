ব্যক্তিস্বাধীনতা—পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র | এইচএসসি ২০২৪

পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুসারে

৬৬. ‘Napoleon Code’–কে ঘোষণা করেন?

ক. সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন

খ. সম্রাট দ্বিতীয় নেপোলিয়ন

গ. সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন

ঘ. রাজা ষোড়শ লুই

৬৭. ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য কোনটি অপরিহার্য?

ক. স্বাধীন বিচার বিভাগ

খ. আইন বিভাগ

গ. আইনহীনতা

ঘ. শাসন বিভাগ

৬৮. কোনটি সামাজিক স্বাধীনতা?

ক. ধর্মচর্চার স্বাধীনতা

খ. জীবনধারণের স্বাধীনতা

গ. কাজের স্বাধীনতা

ঘ. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা

৬৯. জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে কী বলা হয়?

ক. সামাজিক স্বাধীনতা

খ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

গ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

ঘ. মৌলিক স্বাধীনতা

৭০. বর্তমানে কোন সাম্যের ধারণা প্রায় অচল হয়ে পড়েছে?

ক. স্বাভাবিক সাম্য খ. সামাজিক সাম্য

গ. অর্থনৈতিক সাম্য ঘ. রাজনৈতিক সাম্য

৭১. কিসের অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা উপভোগ করা অসম্ভব?

ক. আইন খ. সাম্য

গ. অধিকার ঘ. পুঁজিবাদ

৭২. কিসের মাধ্যমে মূল্যবোধ দৃঢ় হয়?

ক. শিক্ষার মাধ্যমে খ. প্রযুক্তির মাধ্যমে

গ. অর্থের মাধ্যমে ঘ. নৈতিকতার মাধ্যমে

৭৩. ‘মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত’—কথাটি কে বলেছেন?

ক. হবস খ. ম্যাকিয়াভেলি

গ. কার্ল মার্ক্স ঘ. জ্যাঁ জ্যাক রুশো

৭৪. ‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely’— এ উক্তিটি কার?

ক. লাস্কি

খ. বার্জেস

গ. লর্ড অ্যাকটন

ঘ. উড্রো উইলসন

সঠিক উত্তর

অধ্যায় ৩: ৬৬. ক ৬৭. ক ৬৮. খ ৬৯. গ ৭০. ক ৭১. ক ৭২. ক ৭৩. ঘ ৭৪. গ

শামীমা ইয়াসমিন, প্রভাষক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা