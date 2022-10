গ্রামারে বেশি গুরুত্ব দেবে, কম্পোজিশন বুঝে লিখবে | এইচএসসি পরীক্ষা ২০২২

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস

প্রিয় পরীক্ষার্থী, ইংরেজি ২য় পত্রে গ্রামার থেকে ৬টি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন প্রণীত হবে। ৬টি প্রশ্নেরই উত্তর লিখতে হবে, কোনো বিকল্প প্রশ্ন থাকবে না। কম্পোজিশন অংশে দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ১

Gap filling activities without clues (for prepositions): এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। উপযুক্ত preposition দ্বারা নিজের আত্মবিশ্বাস ও স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উত্তরপত্রে text লিখতে হবে না। উত্তরপত্রে (a), (b), (c) ইত্যাদি ধারাবাহিকভাবে লিখে শুধু উপযুক্ত preposition লিখতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ২

Gap filling activities with clauses: এ প্রশ্নে ছোট ছোট sentence দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রতিটি text–এ একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে। was born, have to, would rather, had better, let alone, as soon as, what’s…like, what does…look, introductory ‘there’ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ৩

Completing Sentences with clauses/phrases: এ প্রশ্নে ছোট ছোট sentence দ্বারা প্রস্তুতকৃত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রতিটি text–এ একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া থাকবে। একটি phrase (noun phrase, infinitive phrase) অথবা একটি clause (conditional clause, adjective clause, adverbial clause, noun clause) দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ৪

Use of verbs (Right forms of verbs): এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। প্রদত্ত Verb-এর right forms ব্যবহার করে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে। subject-verb-agreement, person, number ও tense–এর পরিবর্তন ছাড়াও voice–এর passive form ব্যবহার করে right form of verbs–এর উত্তর দেবে।

প্রশ্ন নম্বর ৫

(Narrative Style): এ অংশে একটি text দেওয়া থাকবে। প্রশ্নপত্রে text–টি Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি)–তে উল্লেখ থাকলে তাকে Direct speech (প্রত্যক্ষ উক্তি)–তে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু Direct speech (প্রত্যক্ষ উক্তি)–তে উল্লেখ থাকলে তাকে Indirect speech (পরোক্ষ উক্তি)–তে লিখতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ৬

(Use of sentence connectors): এ অংশে ১০টি শূন্যস্থানসংবলিত একটি text দেওয়া থাকবে। শূন্যস্থানে উপযুক্ত sentence connector ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর ৭

Formal letter writing (making complaints/seeking information): এ অংশে একটি formal letter লিখতে হবে। যেখানে সাধারণত শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন সমস্যা, সাম্প্রতিক বিষয়, কোনো বিষয়ের অভিযোগ উল্লেখ থাকে।

প্রশ্ন নম্বর ৮