ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্টকে কামড়, হলিউড অভিনেত্রী গ্রেপ্তার

হলিউড অভিনেত্রী সেলমা ব্লেয়ারকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্কগামী ডেলটা এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে দুই বিমানকর্মীর ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার পুলিশ কর্মকর্তা ও এক নার্সকে লাথি মারার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ১২ অক্টোবর আদালতে হাজির হয়ে এসব অভিযোগের একাংশে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন ৫৪ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত ছিল না; গুরুতর শারীরিক সমস্যার কারণে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), সিবিএস নিউজ ও দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১১ অক্টোবর রাতে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উড়োজাহাজটি অবতরণের পর সেলমাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। এর আগে উড়োজাহাজে একজন অ্যাটেনডেন্টকে ঘুষি মারা, আরেকজনকে কামড় দেওয়া এবং আকাশে থাকা অবস্থায় উড়োজাহাজের দরজা খোলার চেষ্টা করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। তবে দরজা খোলার চেষ্টার অভিযোগটির বিস্তারিত স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হয়নি।
হাসপাতালেও হামলার অভিযোগ
উড়োজাহাজে ঘটনার পর সেলমাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। অভিযোগপত্রে এক পুলিশ কর্মকর্তার বর্ণনা অনুযায়ী, স্ট্রেচারে সেলমাকে নিরাপদে রাখার সময় তিনি বাঁধন থেকে একটি পা বের করে ওই কর্মকর্তার মুখ, ঘাড় ও বুকে বারবার লাথি মারেন।
হাসপাতালে নেওয়ার পরও পরিস্থিতি শান্ত হয়নি বলে অভিযোগ। সেখানে দায়িত্ব পালন করা এক নার্সকে বুকে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছে সেলমার বিরুদ্ধে। এসব ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে নিউইয়র্কের কুইন্স আদালতে দ্বিতীয় মাত্রার হামলার দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে।
১২ অক্টোবর রাতে আদালতে হাজির করা হলে সেলমার আইনজীবী শন বার্নস তাঁর পক্ষে অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিচারক জামিনের অঙ্ক নির্ধারণ করেন নগদ ২০ হাজার ডলার অথবা ৬০ হাজার ডলারের বন্ড। পরবর্তী শুনানির তারিখ রাখা হয়েছে আগামী জানুয়ারিতে।
এদিকে উড়োজাহাজের ভেতরে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য পৃথকভাবে ফেডারেল অভিযোগও আনা হয়েছে। এপির বরাতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এফবিআই সেলমাকে উড়োজাহাজে হামলার অভিযোগসংক্রান্ত নোটিশ দিয়েছে। বিষয়টি ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে নিষ্পত্তির কথা রয়েছে। তবে এ মামলায় তাঁর হাজিরার তারিখ তখনো নির্ধারিত হয়নি। অর্থাৎ ঘটনাটিকে ঘিরে অঙ্গরাজ্য ও ফেডারেল—দুই পর্যায়েই আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
কী ঘটেছিল উড়োজাহাজে
ডেলটা এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ৯৩৮ লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল। উড়োজাহাজটি জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে অবতরণের পর রাত ১১টার দিকে কর্তৃপক্ষের কাছে এক যাত্রীর শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক আচরণের খবর পৌঁছায়। এরপর বন্দর কর্তৃপক্ষের পুলিশ সদস্যরা উড়োজাহাজের কাছে যান।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনায় দুজন অ্যাটেনডেন্ট আহত হওয়ার কথা জানান। তাঁদের একজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। উড়োজাহাজের পাইলটের সঙ্গে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের কথোপকথনের একটি অডিও রেকর্ডিংয়েও আহত ব্যক্তিদের কথা উঠে এসেছে। সেখানে নাক দিয়ে রক্ত পড়া ও কামড়ের দাগের উল্লেখ করেন পাইলট। আহত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করার জন্য বিমানবন্দরে চিকিৎসাকর্মী প্রস্তুত রাখার অনুরোধও জানান তিনি।
সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, উড়োজাহাজের কর্মীদের সেলমাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়েছিল বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র দাবি করেছে। তবে উড়োজাহাজের ভেতরে ঠিক কীভাবে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, তা নিয়ে সবিস্তার তথ্য প্রকাশ করেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
আইনজীবীর দাবি, ওষুধ বাদ পড়া ও মাথায় আঘাতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন সেলমা
সেলমার আইনজীবী আদালতে দাবি করেছেন, তাঁর মক্কেলের আচরণ ইচ্ছাকৃত ছিল না। নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ ও নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনের বরাতে ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, সেলমা একাধিক মাত্রায় এমন একটি ওষুধ খেতে পারেননি, যা তাঁর গুরুতর স্নায়বিক উপসর্গ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী, লস অ্যাঞ্জেলেসে কাজের অতিরিক্ত চাপের পর উড়োজাহাজে উঠেছিলেন সেলমা। যাত্রাপথে তাঁর মাথায়ও আঘাত লাগে বলে দাবি করা হয়েছে। ওষুধের মাত্রা বাদ পড়া, মাথায় আঘাত এবং উড়োজাহাজের উচ্চতার প্রভাব মিলিয়ে তিনি তীব্র বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন বলে আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়।
সেলমার প্রতিনিধিও এর আগে ভ্যারাইটিকে বলেছিলেন, তাঁর শারীরিক জরুরি অবস্থা থেকেই কথিত ঘটনাগুলো ঘটেছে। অবতরণের পরপরই তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং তখন তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল ছিল বলে জানানো হয়েছিল।
২০১৮ সালে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান
সেলমা ব্লেয়ারের শারীরিক অবস্থার প্রসঙ্গ সামনে আসায় তাঁর দীর্ঘদিনের অসুস্থতার কথাও আলোচনায় এসেছে। ২০১৮ সালে তিনি জানান, তিনি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিসে (এমএস) আক্রান্ত। এটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, যা মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুর ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।
রোগ নির্ণয়ের কথা প্রকাশ্যে জানানোর পর থেকে সেলমা নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিয়েও কাজ করেছেন। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারবিষয়ক আইন প্রণয়নের বার্ষিকী উপলক্ষে হোয়াইট হাউসের একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে তাঁকে দেখা যায়।
২০১৬ সালেও উড়োজাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন
উড়োজাহাজে সেলমার এমন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০১৬ সালে মেক্সিকোর কানকুন থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসগামী একটি ফ্লাইটে ভ্রমণের সময়ও তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করেছিলেন। সে সময় তাঁকে স্ট্রেচারে করে উড়োজাহাজ থেকে নামানো হয়। ওই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে ছিল চার বছর বয়সী ছেলে।
পরে সেলমা জানান, এক গ্লাস ওয়াইন পান করার পর ওষুধ খাওয়ায় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন। নিজের আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, ওই অভিজ্ঞতা ছিল ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক। একজন মা হিসেবে এমন পরিস্থিতিতে পড়া তাঁর নিজের কাছেও অস্বাভাবিক ছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।
১৯৯৯ সালের চলচ্চিত্র ‘ক্রুয়েল ইনটেনশনস’ এবং ২০০১ সালের ‘লিগ্যালি ব্লন্ড’-এ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচিতি পান সেলমা ব্লেয়ার। পরে ২০০৪ সালের ‘হেলবয়’ ছবিতেও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি।