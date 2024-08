জেন–জির ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ জানেন তো?

ভাষা বহতা নদীর মতো, সদা পরিবর্তনশীল। ভাষা বিবর্তিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, মুখে মুখে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একেক ভাষায় যুক্ত হয় নতুন নতুন শব্দ, বদলে যায় উচ্চারণ কিংবা প্রয়োগ। বর্তমান তরুণ সমাজ, অর্থাৎ জেন–জির (জেনারেশন জেড বা জুমারস, যাঁদের বয়স ১১ থেকে ২৬, অর্থাৎ ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে যাঁদের জন্ম) শব্দভান্ডারেও এসেছে পরিবর্তন। নিত্যদিনের কথোপকথন, লেখা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁরা এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করছেন, যার অর্থ পুরোনো প্রজন্মের পক্ষে বোঝা মুশকিল। তবে জেন–জিকে বুঝতে চাইলে তাঁদের শব্দগুলোও তো বোঝা চাই। তাই জেনে রাখুন জেন–জির মুখে মুখে ফেরা কিছু শব্দের অর্থ।

বিজ্ঞাপন

এটি মূলত ‘গ্রেটেস্ট অব অল টাইম’ (Greatest of all Time)–এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলায় যাকে বলে ‘সর্বকালের সেরা’।

এটি ‘ইফ ইউ নো, ইউ নো’ (If you know, you know)–এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কোনো একটি বিষয়ে কেউ আগে থেকে অবগত থাকলে শব্দটি ব্যবহার করে তার ইঙ্গিত দেয়। ধরা যাক, বন্ধুকে আপনি এমন একটি মিম পাঠালেন, যেটি সরাসরি কিছু না বললেও বিশেষ কিছুর অর্থ প্রকাশ করে, যা আপনি জানেন। সে ক্ষেত্রে লিখতে পারেন Iykyk।

উদাহরণ: ঠিক এটা বলছি না, তবে...Iykyk!