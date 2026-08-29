বাংলাদেশ

ঢাকার ৪১৬ বছর পূর্তিতে বর্ণিল শোভাযাত্রা

পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে বর্ণিল এক শোভাযাত্রা। কারও হাতে ঢাকার ঐতিহ্যের প্রতীক, কেউ সেজেছেন ইতিহাসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের আদলে। বড় ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, তারা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ ঢাকার নানা ঐতিহাসিক স্থাপনা। কোথাও বাকরখানি, নান্না বিরিয়ানি ও বিউটি লাচ্ছির প্রতিকৃতি, আবার কোথাও স্টিমার, ঘোড়ার গাড়ি ও পালকি। শত শত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এমন নানা অনুষঙ্গ নিয়ে শুক্রবার বিকেলে পুরান ঢাকার সড়কে বের হয় ‘ঢাকা শোভাযাত্রা’। ‘হৃদয়ে ঢাকা ৪১৬’ উৎসবের অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) উদ্যোগে আয়োজিত এই শোভাযাত্রা লক্ষ্মীবাজার থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নগর ভবনে গিয়ে শেষ হয়। পুরো আয়োজনে যেন অতীতের ঢাকা এসে মিশে যায় বর্তমানের নগরজীবনে। ‘ঢাকা দিবস ২০২৬—হৃদয়ে ঢাকা’ উদ্‌যাপনের সেই আয়োজনের গল্প ছবিতে।

দীপু মালাকার
শোভাযাত্রায় ট্রাকে ট্রাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয় পুরান ঢাকার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। এতে ছিল আহসান মঞ্জিল, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ, আর্মেনিয়ান গির্জা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও লালবাগ কেল্লার প্রতিকৃতি
শোভাযাত্রায় ট্রাকে ট্রাকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরা হয় পুরান ঢাকার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। এতে ছিল আহসান মঞ্জিল, ঢাকেশ্বরী মন্দির, তারা মসজিদ, আর্মেনিয়ান গির্জা, জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও লালবাগ কেল্লার প্রতিকৃতি
পৌরাণিক কাহিনির অসুরের সাজে একজন
পুরান ঢাকার হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য তুলে ধরতে শোভাযাত্রায় দেখা যায় পর্দাঘেরা রিকশায় নারীর চলাচলের পুরোনো সেই চিত্র
ঘুড়ি, বাকরখানির প্রতিকৃতি হাতে অংশগ্রহণকারীরা ও ঘোড়ার পিঠে পুলিশ সদস্যরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে
পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী টমটমে রাজা-রানির বেশে শোভাযাত্রায় অংশ নেন শিল্পীরা
নৌযাত্রার স্মৃতি তুলে ধরতে শোভাযাত্রায় স্থান পায় প্যাডেলচালিত স্টিমারের প্রতিকৃতি
ভিক্টোরিয়া পার্ক মোড় এলাকায় বেলুন উড়িয়ে ‘ঢাকা দিবস ২০২৬—হৃদয়ে ঢাকা’ উদ্‌যাপনের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবদুস সালাম
শোভাযাত্রায় ছিল শহীদ মিনারসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনার প্রতিকৃতি
রঙিন সাজে পালকির আদলে তৈরি কাঠামো কাঁধে নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয় বেহারার দল
কাজী আলাউদ্দিন রোডের ঐতিহ্যবাহী হাজির বিরিয়ানি ও রায়সাহেব বাজারের বিউটি লাচ্ছির স্মৃতি তুলে ধরে শিল্পীরা অংশ নেন শোভাযাত্রায়
শোভাযাত্রাটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঢাকার পত্তন ও বিকাশে অবদান রাখা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের রূপায়ণ
পুরান ঢাকার ঐতিহ্য ও লোকজ সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন শিল্পীরা।
পুরান ঢাকার ইতিহাসের দুই পরিচিত চরিত্র কিশোরীলাল রায় ও নিকোলাস পগোসকে শিল্পীদের উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়
ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার কুচকাওয়াজের আবহ তৈরি করে শোভাযাত্রায় অংশ নেন পুলিশের অশ্বারোহী সদস্যরা
জিন্নাবাই ও পরিবিবির মতো ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর আদলে সাজা অংশগ্রহণকারীরা নগরের অতীত ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলেন
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