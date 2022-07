দ্রুত গুগল সার্চের পাঁচ কৌশল

তারিখ অনুযায়ী অনুসন্ধান

ধরা যাক আপনি আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের ভক্ত। সামনে ফুটবল বিশ্বকাপ, তাই গত বছর দলটি কটি ম্যাচ খেলেছে বা খেলার ফলাফল কী ছিল, তা জানতে চান আপনি। এ ক্ষেত্রে শুধু আর্জেন্টিনা ফুটবল লিখে সার্চ দিলে অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য দেখা যাবে। কিন্তু সময় অনুযায়ী ফিল্টার নির্বাচন করলে নির্দিষ্ট বছরের তথ্য দেখাবে গুগল।

এ জন্য google.com এ যে তথ্য খুঁজতে চান, সেটি লিখে সার্চ চাপতে হবে। ফলাফল দেখা গেলে সার্চ বারের নিচে থাকা Tools মেনুতে ক্লিক করলে Any time এবং All time নামের দুটি অপশন দেখা যাবে। এবার Any time অপশনে ক্লিক করলেই আগে থেকে নির্দিষ্ট করা বেশ কিছু সময়ের তালিকা দেখা যাবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সময় নির্বাচন করলেই নির্দিষ্ট সময়ের খেলার তথ্য খুঁজে দেবে গুগল। চাইলে Custom range অপশন কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বছরের তথ্যও খোঁজা যাবে।