মুছে ফেলা অ্যাপের তালিকা দেখতে চাইলে প্লে স্টোরের ডান দিকের কোনায় থাকা জিমেইলের প্রোফাইল আইকনে ট্যাপ করতে হবে। জিমেইল অ্যাকাউন্টে লগইন করা থাকলে মেনু অপশন পাওয়া যাবে। এখানে My Apps & Games অথবা Manage apps & device অপশনে ক্লিক করে Manage ট্যাব নির্বাচন করতে হবে। এবার Manage apps and device অপশনের বাঁ দিকের কোনায় থাকা Installed মেনুতে ট্যাপ করলেই একটি পপআপ বার্তা দেখা যাবে। এখানে Not installed মেনুতে ক্লিক করলে আপনার গুগল অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিংক করা সব অ্যাপের তালিকা দেখা যাবে। Name–এর ওপর ক্লিক করে Sort by থেকে Recently added অপশন নির্বাচন করলেই সম্প্রতি মুছে ফেলা অ্যাপগুলোর তালিকা দেখা দেখা যাবে। মুছে ফেলা নির্দিষ্ট অ্যাপ পুনরায় ব্যবহার করতে চাইলে বক্স আইকন নির্বাচন করে ওপরের ডান দিকের কোনায় থাকা ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করতে হবে।