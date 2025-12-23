শুভ সকাল। আজ ২৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসীদের হামলা-আগুন, লুটপাট এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতিকে হেনস্তার ঘটনা শুধু গণমাধ্যমের ওপর হামলা নয়, এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের ওপরও আঘাত করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর আঘাত। তাই গণতন্ত্রমনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এই অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে। বিস্তারিত পড়ুন...
প্রথম আলো কার্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার আসামিদের একজন মো. নাইম ইসলামের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ৫০ হাজার টাকা এবং লুণ্ঠিত টাকা দিয়ে কেনা একটি ফ্রিজ ও টিভি উদ্ধার করা হয়েছে।
খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মো. মোতালেব শিকদারকে (৪২) ‘বাসার ভেতরের অন্তঃকোন্দলে’ গুলি করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। সোনাডাঙ্গা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে ‘মহাত্মা’ আখ্যা দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জন্যই গোটা বিশ্ব তাঁকে ‘মহাত্মা গান্ধী’ বলে চেনে। মহাত্মা গান্ধীকে এভাবে ছেঁটে ফেলার মধ্য দিয়ে মোদি সরকার রবীন্দ্রনাথকেও অসম্মানিত করলেন। বিস্তারিত পড়ুন...
‘আলাদা হওয়ার জন্য অনেক সময় বড় কারণ থাকে, বড় ঘটনা ঘটে। অনেক সময় আবার তেমন কোনো কারণও দরকার হয় না,’ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলছিলেন আফসান আরা বিন্দু। অভিনেত্রীর বিচ্ছেদের খবর চমকে দেওয়ার মতোই। মাছরাঙা টেলিভিশন ও রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানে বিচ্ছেদসহ ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...