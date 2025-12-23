বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২৩ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

এ আঘাত বাংলাদেশের ওপর

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার প্রতিবাদে ‘মব ভায়োলেন্সে আক্রান্ত গণমাধ্যম, আক্রান্ত বাংলাদেশ’ ব্যানারে মানববন্ধন করে সম্পাদক পরিষদ ও নোয়াব। এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, মানবাধিকারকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষ অংশ নেন। গতকাল রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের সামনে
ছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসীদের হামলা-আগুন, লুটপাট এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতিকে হেনস্তার ঘটনা শুধু গণমাধ্যমের ওপর হামলা নয়, এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের ওপরও আঘাত করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ওপর আঘাত। তাই গণতন্ত্রমনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এই অপশক্তিকে রুখে দিতে হবে। বিস্তারিত পড়ুন...

আসামির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ও লুটের টাকায় কেনা ফ্রিজ, টিভি উদ্ধার

গত বৃহস্পতিবার রাতে সন্ত্রাসীরা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে ভাঙচুর–লুটপাট চালায়। পরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় কার্যালয়টি
ছবি: প্রথম আলো

প্রথম আলো কার্যালয়ে সন্ত্রাসীদের হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার আসামিদের একজন মো. নাইম ইসলামের কাছ থেকে লুণ্ঠিত ৫০ হাজার টাকা এবং লুণ্ঠিত টাকা দিয়ে কেনা একটি ফ্রিজ ও টিভি উদ্ধার করা হয়েছে।
বিস্তারিত পড়ুন...

খুলনায় ‘বাসার ভেতরের অন্তঃকোন্দলে’ এনসিপির শ্রমিকনেতাকে গুলি: পুলিশ

এনসিপির শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মো. মোতালেব শিকদার
ছবি: সংগৃহীত

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা মো. মোতালেব শিকদারকে (৪২) ‘বাসার ভেতরের অন্তঃকোন্দলে’ গুলি করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। সোনাডাঙ্গা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
বিস্তারিত পড়ুন...

ভারতে গান্ধীর নাম ছেঁটে রাম নাম, মোদির নতুন চাল

ভারতের পার্লামেন্ট চত্বরে ভিবি জি র‍্যাম জি বিলের বিরুদ্ধে বিরোধী সংসদ সদস্যদের প্রতিবাদ
ছবি: এএনআই

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে ‘মহাত্মা’ আখ্যা দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর জন্যই গোটা বিশ্ব তাঁকে ‘মহাত্মা গান্ধী’ বলে চেনে। মহাত্মা গান্ধীকে এভাবে ছেঁটে ফেলার মধ্য দিয়ে মোদি সরকার রবীন্দ্রনাথকেও অসম্মানিত করলেন। বিস্তারিত পড়ুন...

অনেকেই মনে করেন, আমি এখনো বিবাহিত...

আফসানা আরা বিন্দু
ফেসবুক থেকে

‘আলাদা হওয়ার জন্য অনেক সময় বড় কারণ থাকে, বড় ঘটনা ঘটে। অনেক সময় আবার তেমন কোনো কারণও দরকার হয় না,’ বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলছিলেন আফসান আরা বিন্দু। অভিনেত্রীর বিচ্ছেদের খবর চমকে দেওয়ার মতোই। মাছরাঙা টেলিভিশন ও রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএমের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন অভিনেত্রী। সেখানে বিচ্ছেদসহ ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন। বিস্তারিত পড়ুন...

