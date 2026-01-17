বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ১৭ জানুয়ারি, শনিবার। গতকাল শুক্রবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

জামায়াতের জোটে যাচ্ছে না ইসলামী আন্দোলন, ২৬৮ আসনে থাকছে প্রার্থী

নির্বাচনী আসন সমঝোতার বিষয়ে অবস্থান জানাতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে রাজধানীর পুরানা পল্টনে
ছবি: প্রথম আলো

নানা নাটকীয়তার পর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটে না থাকার সিদ্ধান্ত নিল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। চরমোনাই পীরের নেতৃত্বাধীন দলটি জানিয়েছে, তারা এককভাবেই নির্বাচন করছে। তাদের হাতপাখার প্রার্থী থাকবে ২৬৮টি আসনে। জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলে আসন সমঝোতা নিয়ে গত কয়েক দিনের টানাপোড়েনের পর শুক্রবার সংবাদ সম্মেলন করে এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেয় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলটির কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনে দলীয় অবস্থান জানান ইসলামী আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান। বিস্তারিত পড়ুন...

‘হাফপ্যান্ট পরছোস ক্যান, পাজামা নাই’ বলেই কিশোরকে আক্রমণ

প্রতীকী ছবি
এআই দিয়ে তৈরি

কিশোরটি অবাক হয়ে পেছনে ফিরে দেখে ২২ থেকে ২৩ বছরের অচেনা দুই তরুণ। তাঁরা মারমুখী হয়ে ওঠেন, একজন জিজ্ঞাসা করেন, ‘এই তুই হাফপ্যান্ট পরছোস ক্যান? তোর বাড়িতে পাজামা নাই?’কিশোর জানায়, সে ফুটবল প্র্যাকটিস করে ক্লাসে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই দুই তরুণ গালাগালি করে কিশোরের ওপর আক্রমণ করেন। বিস্তারিত পড়ুন...

যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা স্থগিতে লাখো বাংলাদেশি ‘ক্ষতিগ্রস্ত হবেন’

বাংলাদেশে কতটা প্রভাব পড়তে পারে, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন আর কারা উপকৃত হবেন—এসব জানতে যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন অভিবাসনবিষয়ক আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো। তাঁরা বলেছেন, এতে লাখো বাংলাদেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।বিস্তারিত পড়ুন...

অন্তর্বর্তী সরকার কেন ‘হ্যাঁ’ ভোটের জয় চায়

আসন্ন গণভোটে জনগণ যেন ‘হ্যাঁ’ ভোট প্রদান করে, সে জন্য অন্তর্বর্তী সরকার স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বত্র ইতিমধ্যে প্রচারণা শুরু করেছে। যেখানে সরকারের কেবল গণভোট নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর কথা, সেখানে সরকার একটা সুনির্দিষ্ট পক্ষে অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের মাঠে নেমেছে। এতে সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। ধারণা করা যায়, সরকার সম্ভবত দুটি কারণে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এক. রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কার-সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির প্রতি সরকারের আস্থাহীনতা এবং দুই. সংস্কারসংক্রান্ত অন্তর্বর্তী সরকারের নিজস্ব ইমেজ ধরে রাখার চেষ্টা। বিস্তারিত পড়ুন...

যে কারণে জয়শ্রী কবিরের ‘মৃত্যুর খবর’ নিয়ে সংবাদ করেনি প্রথম আলো

অভিনেত্রী জয়শ্রী কবির
কোলাজ

খবরটির সত্যাসত্য যাচাই করতে একাধিক চলচ্চিত্রকর্মী ও লন্ডনপ্রবাসী সংস্কৃতিকর্মীর সঙ্গে কথা বলে প্রথম আলো। সবার বক্তব্যই প্রায় এক—তাঁরা সবাই মৃত্যুর কথা শুনেছেন কিন্তু কোথায়, কখন, কীভাবে মারা গেছেন—এ বিষয়ে কেউই নিশ্চিত তথ্য দিতে পারেননি। বিস্তারিত পড়ুন...

বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন