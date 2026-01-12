এনটিআরসিএ ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৬৭২০৮ শূন্যপদ, আবেদনবিষয়ক নানা নির্দেশনা

এনটিআরসিএ ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ৬৭২০৮ শূন্যপদ, আবেদনবিষয়ক নানা নির্দেশনা
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিশেষ) অনুযায়ী প্রার্থীদের আবেদনের নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
আবেদনবিষয়ক নির্দেশনা–
আবেদনের যোগ্যতা
১. সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।
আবেদনকারীর বয়স
৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
শিক্ষক নিবন্ধন সনদের মেয়াদ
নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে ০৩ বছর।
আবেদনের নিয়ম
www.ntrca.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
১০০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শুরু: ১০ জানুয়ারি ২০২৬
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শেষ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, রাত ১২:০০টা।
*আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
বিষয়, পদভিত্তিক শূন্যপদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি এনটিআরসিএ–এর ওয়েবসাইট www.ntrca.gov.bd এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট http://ngi.teletalk.com.bd এ পাওয়া যাবে।