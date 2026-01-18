ওরি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত

ওরি ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত
দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘ওরি ব্যাংক’ বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি তাদের ট্রেড ফিন্যান্স বিভাগের জন্য দক্ষ কর্মী খুঁজছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
পদের নাম ও ধরন ব্যাংকটি অফিসার/সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ দেবে। স্থায়ী পদে নির্বাচিত প্রার্থীকে বাংলাদেশের যেকোনো শাখায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। প্রধান দায়িত্বসমূহ নিযুক্ত প্রার্থীকে বৈদেশিক রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশন, লোকাল এক্সপোর্ট ডিসকাউন্টিং, এলসি অ্যাডভাইজিং এবং আমদানি এলসি সংশোধন–সংক্রান্ত কাজ করতে হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকে নিয়মিত অনলাইন রিপোর্টিং, ক্যাশ ইনসেনটিভ ফাইল প্রসেসিং এবং আমদানি-রপ্তানি–সংক্রান্ত নথিপত্র হালনাগাদ রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:
শিক্ষাগত যোগ্যতা যেকোনো নামী পাবলিক, প্রাইভেট বা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ অগ্রাধিকার পাবে)। একাডেমিক রেকর্ড ভালো হতে হবে। অভিজ্ঞতা যেকোনো ব্যাংকের ট্রেড ফিন্যান্স কার্যক্রমে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অন্যান্য দক্ষতা এমএস অফিস, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্টে পারদর্শী হতে হবে।
বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় চমৎকার যোগাযোগ ও উপস্থাপনা দক্ষতা থাকা আবশ্যক।
সুযোগ-সুবিধা
বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম ও শেষ সময়
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার সময় বর্তমান পদবি, কাজের বিবরণ, বর্তমান ও প্রত্যাশিত বেতন, বৈবাহিক অবস্থা, দুজন রেফারেন্সসহ বিস্তারিত তথ্য নিশ্চিত করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়
আবেদনের শেষ সময় ২৬ জানুয়ারি ২০২৬