প্যারাসেল ও স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ–ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল–কঙ্গো রেইনফরেস্ট কী

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৯
প্যারাসেল ও স্পার্টলি দ্বীপপুঞ্জ–ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল–কঙ্গো রেইনফরেস্ট কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়—
ক. ২৯ নভেম্বর ২০২৫
খ. ৩ ডিসেম্বর ২০২৫
গ. ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘ. ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
উত্তর: গ. ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
২. ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে ভোট প্রদানে মোট কয়টি দেশ থেকে প্রবাসী ভোটাররা নিবন্ধিত হয়েছেন?
ক. ১২১টি
খ. ১৩৫টি
গ. ১৪৮টি
ঘ. ১৫৪টি
উত্তর: গ. ১৪৮টি
৩. ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপে কোন দেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভোটাররা সর্বাধিক নিবন্ধন করেছেন?
ক. যুক্তরাজ্য
খ. কুয়েত
গ. সংযুক্ত আরব আমিরাত
ঘ. সৌদি আরব
উত্তর: ঘ. সৌদি আরব
৪. বাংলাদেশের প্রথম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল—
ক. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)
খ. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গ. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
ঘ. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
উত্তর: ক. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)
৫. পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ অনুযায়ী, পুলিশ কমিশন কত সদস্যবিশিষ্ট হবে?
ক. ৩
খ. ৪
গ. ৫
ঘ. ৬
উত্তর: গ. ৫
৬. সম্প্রতি ২১তম দেশ হিসেবে ইউরো মুদ্রা চালু করেছে—
ক. বুলগেরিয়া
খ. সুইডেন
গ. রোমানিয়া
ঘ. ডেনমার্ক
উত্তর: ক. বুলগেরিয়া
৭. বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্রহীন জাতিগোষ্ঠী কোনটি?
ক. বালুচ
খ. কাতালান
গ. সাহরাউই
ঘ. কুর্দি
উত্তর: ঘ. কুর্দি
৮. সম্প্রতি কুর্দিদের নাগরিকত্ব ও ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করেছে কোন দেশ?
ক. তুরষ্ক
খ. সিরিয়া
গ. ইরাক
ঘ. ইরান
উত্তর: খ. সিরিয়া
৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ–পরবর্তী কোন চুক্তিতে কুর্দিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল?
ক. ভার্সাই চুক্তি
খ. লোজান চুক্তি
গ. সেভ্রেস চুক্তি
ঘ. ইস্তাম্বুল চুক্তি
উত্তর: গ. সেভ্রেস চুক্তি
১০. ২০২৬ সালের জন্য ইউনেসকো কোন শহরকে ‘ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল’ হিসেবে ঘোষণা করেছে?
ক. রাবাত, মরক্কো
খ. তিরানা, আলবেনিয়া
গ. রোম, ইতালি
ঘ. বার্লিন, জার্মানি
উত্তর: ক. রাবাত, মরক্কো
১১. প্রস্তাবিত ‘ক্রা খাল’ কোন দুটি জলভাগকে সংযুক্ত করবে?
ক. আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর
খ. আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর
গ. বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর
ঘ. লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর
উত্তর: খ. আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর
১২. মালাক্কা প্রণালির বিকল্প হিসেবে আলোচিত ‘ক্রা খাল’ প্রকল্পটি কোন দেশের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত?
ক. মালেশিয়া
খ. ভিয়েতনাম
গ. থাইল্যান্ড
ঘ. মিয়ানমার
উত্তর: গ. থাইল্যান্ড
১৩. বিরোধপূর্ণ ‘প্যারাসেল’ ও ‘স্পার্টলি’ দ্বীপপুঞ্জ কোন সাগরে অবস্থিত?
ক. আন্দামান সাগর
খ. পারস্য উপসাগর
গ. পীতসাগর
ঘ. দক্ষিণ চীন সাগর
উত্তর: ঘ. দক্ষিণ চীন সাগর
১৪. ভৌগোলিক পরিভাষায় ‘Isthmus’ (যোজক) বলতে কী বোঝায়?
ক. দুটি বিশাল স্থলভাগকে যুক্তকারী সংকীর্ণ স্থলপথ
খ. দুটি বিশাল জলভাগকে যুক্তকারী সংকীর্ণ জলপথ
গ. সমুদ্রের ভেতরে প্রসারিত ভূখণ্ডের অগ্রভাগ
ঘ. তিন দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত প্রশস্ত ভূখণ্ড
উত্তর: ক. দুটি বিশাল স্থলভাগকে যুক্তকারী সংকীর্ণ স্থলপথ
১৫. আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রান্তীয় রেইনফরেস্ট—
ক. আমাজন রেইনফরেস্ট
খ. টঙ্গাস রেইনফরেস্ট
গ. কঙ্গো রেইনফরেস্ট
ঘ. বোর্নিও রেইনফরেস্ট
উত্তর: গ. কঙ্গো রেইনফরেস্ট