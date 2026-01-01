পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫৬

লিটল রেড বুক, লাগোস চুক্তি, মুখবরাত কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
১. জাতিসংঘের প্রথম ও একমাত্র সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমালিল্যান্ড প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে—

ক. সৌদি আরব

খ. ইসরায়েল

গ. মরক্কো

ঘ. বাহরাইন

উত্তর: খ. ইসরায়েল

২. কত সালে সোমালিয়ার কাছ থেকে সোমালিল্যান্ড নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে?

ক. ১৯৯১ সালে

খ. ১৯৯৫ সালে

গ. ২০০২ সালে

ঘ. ২০০৫ সালে

উত্তর: ক. ১৯৯১ সালে

৩. পশ্চিম আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর জোট ‘ECOWAS’ কোন চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হয়?

ক. আবুজ চুক্তি

খ. লাগোস চুক্তি

গ. আকরা চুক্তি

ঘ. লোমে চুক্তি

উত্তর: খ. লাগোস চুক্তি (নাইজেরিয়ার লাগোসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল)

৪. EAEU-এর পূর্ণরূপ কী?

ক. European-Asian Economic Union

খ. Eurasian Economic Union

গ. East Asian Economic Union

ঘ. Euro-Atlantic Economic Union

উত্তর: খ. Eurasian Economic Union

৫. Alliance of Sahel States কোন তিনটি দেশের জোট?

ক. বুর্কিনা ফাসো, নাইজার ও চাদ

খ. মালি, চাদ ও সুদান

গ. মালি, ঘানা ও নাইজেরিয়া

ঘ. মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার

উত্তর: ঘ. মালি, বুর্কিনা ফাসো ও নাইজার

৬. ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অংশ নিচ্ছে?

ক. ৪৮ টি

খ. ৫১ টি

গ. ৫৫ টি

ঘ. ৫৬ টি

উত্তর: খ. ৫১ টি

৭. বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত—

ক. কৃষিপণ্য

খ. হোম টেক্সটাইল পণ্য

গ. পাট ও পাটজাত পণ্য

ঘ. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

উত্তর: ঘ. চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫ অনুসারে, প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব—

ক. ১১০৪ জন

খ. ১১২১ জন

গ. ১১৭১ জন

ঘ. ১২০৩ জন

উত্তর: গ. ১১৭১ জন

৯. মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার নাম—

ক. মুখবরাত

খ. আমান

গ. MOIS

ঘ. সাবাখ

উত্তর: ক. মুখবরাত

১০. গ্রামীণ ব্যাংকে সরকারের মালিকানা কত শতাংশ?

ক. ৫%

খ. ১০%

গ. ১৫%

ঘ. ২০%

উত্তর : খ. ১০%

১১. বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?

ক. ১৩ টি

খ. ১৪ টি

গ. ১৭ টি

ঘ. ১৯ টি

উত্তর: গ. ১৭ টি

১২. ‘লিটল রেড বুক’ বইটির রচয়িতা কোন বিশ্বনেতা?

ক. অ্যাডলফ হিটলার

খ. ফিদেল কাস্ত্রো

গ. জোসেফ স্তালিন

ঘ. মাও সে–তুং

উত্তর: ঘ. মাও সে–তুং

১৩. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ‘United Nations Convention against Cybercrime (UNCC)’ গৃহীত হয় কত সালে?

ক. ২০২০ সালে

খ. ২০২২ সালে

গ. ২০২৪ সালে

ঘ. ২০২৫ সালে

উত্তর: গ. ২০২৪ সালে

১৪. লোম্বক প্রণালি কোনো দেশে অবস্থিত?

ক. ইন্দোনেশিয়া

খ. রাশিয়া

গ. ফিলিপাইন

ঘ. মালয়েশিয়া

উত্তর: ক. ইন্দোনেশিয়া

১৫. আমাজন জঙ্গল দক্ষিণ আমেরিকার কয়টি দেশজুড়ে বিস্তৃত?

ক. ৭টি

খ. ৯টি

গ. ১১টি

ঘ. ১২টি

উত্তর: খ. ৯টি (ব্রাজিল, পেরু, কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম ও ফ্রেঞ্চ গায়ানা)

