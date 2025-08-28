শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, পদ ২৫

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, পদ ২৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে মোট ২৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা প্রক্রিয়া শুরু হবে ৩১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে। প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের বিবরণ
১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৯
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
২. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৪. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনে বয়সসীমা
১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে ১, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটা। আবেদনপত্র সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদন ফি
১, ২ ও ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ১১২/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। ৪ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ৫৬/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) সব পদের জন্য ৫৬/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
পরীক্ষার তারিখ ও অন্যান্য তথ্য
পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান যোগ্য প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে জানানো হবে।