নিয়োগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, পদ ২৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: খালেদ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে মোট ২৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা প্রক্রিয়া শুরু হবে ৩১ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে। প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের বিবরণ

১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৯

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

২. কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

আরও পড়ুন

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর

৩. অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৪. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে বয়সসীমা

১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রার্থীদের বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে ১, ৩ ও ৪ নম্বর ক্রমিকের পদের বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৪০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

আরও পড়ুন

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডের

আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা

অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটা। আবেদনপত্র সাবমিট করার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।

আবেদন ফি

১, ২ ও ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ১১২/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। ৪ নম্বর ক্রমিকের পদের জন্য ৫৬/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)। অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ) সব পদের জন্য ৫৬/- টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।

পরীক্ষার তারিখ ও অন্যান্য তথ্য

পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান যোগ্য প্রার্থীদের মুঠোফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এবং মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে জানানো হবে।

আরও পড়ুন

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন