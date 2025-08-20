কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নেবে ৯৭ জন, আবেদন করুন দ্রুত
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) রাজস্বখাতভূক্ত শূন্য পদগুলোতে জনবল নিয়োগে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগ্রহী ও যোগ্য বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা—
১.
সিস্টেম এনালিস্ট
পদ সংখ্যা: ১টি (অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত)
বেতনস্কেল: ৪৩০০০-৬৯৮৫০ টাকা
২.
প্রোগ্রামার
পদ সংখ্যা: ১টি (অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত)
বেতনস্কেল: ৩৫৫০০-৬৭০১০ টাকা
৩.
অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনট্যানেন্স ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি (অস্থায়ীভাবে
রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত)
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
৪.
ক. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৭৮টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
খ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি অর্থনীতি)
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
গ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি প্রকৌশলী)
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
ঘ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কৃষি টেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ৪টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
ঙ. বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিসংখ্যান)
পদসংখ্যা: ২টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
৫.
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৩টি (অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত)
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
৬.সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
৭. প্রটোকল কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
৮. সহকারী এডিটর
পদসংখ্যা: ১টি
বেতনস্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
আবেদনকারীর বয়সসীমা—
২৯-০৪-২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স সিস্টেম এনালিস্ট পদের জন্য সর্বোচ্চ ৪০ বছর, প্রোগ্রামার পদের জন্য সর্বোচ্চ ৩৫ বছর। অন্যান্য সকল পদের জন্য (ক্রমিক ৩ থেকে ৮) ১৮ থেকে ৩২ বছর হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও সময়—
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় ২১ আগস্ট ২০২৫, বিকেল ৫টা। আবেদন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে।
আবেদন ফি—
সাধারণ প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ২০০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ ২৩/- টাকাসহ মোট ২২৩/- টাকা)। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য: ৫০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ ০৬/- টাকাসহ মোট ৫৬/- টাকা)
বিশেষ দ্রষ্টব্য—
গত ৩১-৮-২০২৩ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক-১, ২, ৩ এবং ৪ এ উল্লিখিত পদের চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে। তবে, উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক-১, ২, ৩ এবং ৪ এ বর্ণিত পদে যারা পূর্বে আবেদন করেছেন, তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তাদের পূর্বের আবেদনই বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
