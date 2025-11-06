সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৯

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৯
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, শাখা বা খামারে ১৬ থেকে ২০তম গ্রেডের ১৯টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি, ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে এইচএসসি বা সমমান পাস হতে হবে। অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ (মাইক্রোসফট অফিস এক্সপি–এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট) বিজয় বাংলা সফটওয়্যার ব্যবহারের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রাথীকে অ্যাটিচুট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শিক্ষাজীবনের সব পর্যায়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ, শ্রেণি বা সমতুল্য গ্রেড থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
২. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের গ্রেডসহ এসএসসি পাস হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৩. নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। জাত সুইপারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১৮-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট: থেকে কর্মচারী পদের জন্য দরখাস্তের ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। ৩ সেট দরখাস্ত রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-এর অনুকূলে প্রেরণ/দাখিল করতে হবে। সরাসরি, ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদন ফি
৬০০ টাকা। রেজিস্ট্রার, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-এর অনুকূলে প্রতিটি পদের জন্য আলাদাভাবে ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার করতে হবে (রূপালী ব্যাংক, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সিলেট-৩১০০)। ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডারের কপি দরখাস্তের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৫ নভেম্বর ২০২৫
আবেদন শেষ: ২০ নভেম্বর ২০২৫
নির্দেশনাসমূহ
১. খামের ওপর আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
২. অভ্যন্তরীণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।