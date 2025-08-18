নিয়োগ

৮ পদে চাকরি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে

নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। মোট ৮টি পদের জন্য এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে শুধু অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হবে।

পদের নাম ও বেতন গ্রেডসহ বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।

২. পদের নাম: গাড়ি চালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। হালকা বা ভারী গাড়ি চালনার বৈধ লাইসেন্স ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. পদের নাম: ল্যাব সহকারী

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৯০০০-২১,৮০০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ৬ মাসের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

৪. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড থেকে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

চাকরি আবেদনের বয়স

আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ০১-৮-২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারীকে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ সব সনদ আপলোড করতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে সাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। থেকে আবেদনপত্র পূরণ করে আবেদন জমা দিতে পারবেন।

আবেদন ফি কত

পরীক্ষার ফি বাবদ সার্ভিস চার্জসহ ক্রমিক ১ নম্বর পদের প্রার্থীদের ১৬৮/- (এক শত আটষট্টি) টাকা, ক্রমিক ২ নম্বর পদের প্রার্থীদের ১১২/- (এক শত বারো) টাকা এবং ৩ ও ৪ নম্বর পদের প্রার্থীদের ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা রকেট/ বিকাশ/নগদের মাধ্যমে অনলাইনে (বিস্তারিত অনলাইন ফরমে পাওয়া যাবে) পরিশোধ করতে হবে।

আবেদন শেষ কবে

অনলাইনে পদগুলোর জন্য আবেদন করা যাবে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

