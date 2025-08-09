নিয়োগ

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, বেতন স্কেল ১৬,০০০–৫৬,৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা


চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন শূন্য পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে এ জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মোট ২৪টি শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদের নাম, পদসংখ্যা ও বেতনক্রম—

১. রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ৩

আবেদনে বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা

২. পরিচালক (প.উ),

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: ৩

আবেদনে বয়স: সর্বোচ্চ ৫০ বছর

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা

৩. উপ–রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: পঞ্চম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৫০ বছর

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা

৪. উপ কলেজ পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: পঞ্চম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪৫ বছর

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা

৫. উপপরিচালক (অর্থ)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: পঞ্চম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪৫ বছর

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা

৬. উপ পরীক্ষানিয়ন্ত্রক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: পঞ্চম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪৫ বছর

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা

চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বিজ্ঞপ্তি.pdf
ডাউনলোড

৭. উপপরিচালক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: পঞ্চম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪৫ বছর

বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা

৮. পিএস টু ভিসি

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

৯. সহকারী রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

১০. সহকারী পরিচালক

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

১১. সহকারী পরিচালক রিসার্চ

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

১২. সহকারী কলেজ পরিদর্শক

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

১৩. সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড: সপ্তম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৪০ বছর

বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা

১৪. লিয়াজোঁ ও প্রটোকল অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

১৫. পাবলিক রিলেশন অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

১৬. এস্টেট অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

১৭. বাজেট কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

১৮. সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

১৯. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: নবম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

২০. স্টোর অফিসার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড: দশম

আবেদনে সর্বোচ্চ বয়স: ৩২ বছর

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বরাবর আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নিয়োগ–সম্পর্কিত বিস্তারিত শর্তাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অথবা অফিস চলাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক/সংস্থাপন শাখা থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি

আবেদনপত্রের সঙ্গে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে ২০০/- টাকা মূল্যের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (অফেরতযোগ্য) সংযুক্ত করতে হবে।

পূর্বের সার্কুলার (স্মারক নং/চমেবি/সংস্থাপন/নিয়োগ/২০২৫/৪২৬৮, ২২ এপ্রিল ২০২৫) অনুযায়ী আবেদনকৃত প্রার্থীদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তবে তাঁরা কোনো তথ্য সংযুক্ত করতে চাইলে আবেদনের মাধ্যমে করতে পারবেন এবং পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অগ্রায়নপত্র জমা না দিয়ে থাকলে সংযুক্ত করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অগ্রায়নপত্রের নমুনা সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শেষ তারিখের মধ্যে ২৭-০৮-২০২৫ বিকেল ৪টার মধ্যে ডাকযোগে অথবা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর (প্রশাসন/সংস্থাপন শাখা)–এ আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

* আবেদনের বিস্তারিত ও আবেদনের পদ্ধতি জানতে এখানে ক্লিক করুন

