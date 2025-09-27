বেসরকারি সংস্থায় লিড নিয়োগ, মাসিক বেতন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা

বেসরকারি সংস্থায় লিড নিয়োগ, মাসিক বেতন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ঢাকায় তাদের কান্ট্রি অফিসে টেকনিক্যাল লিড পদে জনবল নিয়োগ দেবে। এটি ফুলটাইম চুক্তিভিত্তিক পদ।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল, এনভায়রনমেন্টাল বা ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা এনভায়রনমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর।
*অন্তত আট বছরের প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা।
*ওয়াশ অবকাঠামো নকশা ও কৌশলগত প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেওয়ার সক্ষমতা।
*CAD, GIS–এর মতো ডিজাইন ও বিশ্লেষণ সফটওয়্যারে দক্ষতা।
*বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার যোগাযোগের দক্ষতা।
বেতন ও সুবিধা
মাসিক মোট বেতন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (যোগ্যতার ভিত্তিতে আলোচনা সাপেক্ষে)।
ফেস্টিভ্যাল বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, লাইফ ইনস্যুরেন্স, স্বাস্থ্যবিমা (নিজ, স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের জন্য), সেলফোন ভাতা ইত্যাদি।
আবেদন
যোগ্য প্রার্থীদের ওয়াটারএইডের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।
সাক্ষাৎকার চলমানভাবে নেওয়া হতে পারে এবং উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে সময়সীমার আগেই নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ:
একনজরে চাকরি
পদ: টেকনিক্যাল লিড
সংস্থা: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ
অবস্থান: কান্ট্রি অফিস, ঢাকা
বেতন: মাসিক ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (সুবিধাসহ)
যোগ্যতা: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও আট বছরের অভিজ্ঞতা
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫