নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় লিড নিয়োগ, মাসিক বেতন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়াটারএইড বাংলাদেশ ঢাকায় তাদের কান্ট্রি অফিসে টেকনিক্যাল লিড পদে জনবল নিয়োগ দেবে। এটি ফুলটাইম চুক্তিভিত্তিক পদ।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সিভিল, এনভায়রনমেন্টাল বা ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বা এনভায়রনমেন্ট বা ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর।

*অন্তত আট বছরের প্রাসঙ্গিক কাজের অভিজ্ঞতা।

*ওয়াশ অবকাঠামো নকশা ও কৌশলগত প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেওয়ার সক্ষমতা।

*CAD, GIS–এর মতো ডিজাইন ও বিশ্লেষণ সফটওয়্যারে দক্ষতা।

*বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার যোগাযোগের দক্ষতা।

বেতন ও সুবিধা

মাসিক মোট বেতন ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (যোগ্যতার ভিত্তিতে আলোচনা সাপেক্ষে)।

ফেস্টিভ্যাল বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, লাইফ ইনস্যুরেন্স, স্বাস্থ্যবিমা (নিজ, স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানদের জন্য), সেলফোন ভাতা ইত্যাদি।

আবেদন

যোগ্য প্রার্থীদের ওয়াটারএইডের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল পাঁচটা।

সাক্ষাৎকার চলমানভাবে নেওয়া হতে পারে এবং উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে সময়সীমার আগেই নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

একনজরে চাকরি

পদ: টেকনিক্যাল লিড

সংস্থা: ওয়াটারএইড বাংলাদেশ

অবস্থান: কান্ট্রি অফিস, ঢাকা

বেতন: মাসিক ২ লাখ ১০ হাজার টাকা (সুবিধাসহ)

যোগ্যতা: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও আট বছরের অভিজ্ঞতা

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ অক্টোবর ২০২৫

