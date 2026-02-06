নিয়োগ

ইস্টার্ন ব্যাংকে স্নাতক পাসে টেলার পদে চাকরি, প্রবেশনে বেতন ৩৬,০০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটির টেলার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কাস্টমার সার্ভিস অফিসার, (টেলার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন: প্রবেশন পিরিয়ডে বেতন হবে ৩৬,০০০ টাকা। প্রবেশন পিরিয়ড ছয় মাস। প্রবেশন সফলভাবে শেষে বেতন হবে ৪৫,০০০ টাকা। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনপদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

