গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ পদে নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে ৯৩ পদে নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ আর দুই দিন
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। এ বিজ্ঞপ্তিতে মোট ৯৩টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম, গ্রেড ও বেতন স্কেল—
১. কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৯টি
গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
২. টেকনিক্যাল সহকারী (ক্যাটালগার)
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৩
বেতনস্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৩. সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৩
বেতন স্কেল : ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
৪. পাঠকক্ষ সহকারী
পদসংখ্যা: ২টি
গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৫. রেফারেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩টি
গ্রেড: ১৪
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা
৬. হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ৬টি
গ্রেড: ১৫
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৭. লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ২৩টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৮. লাইব্রেরি সহকারী
পদসংখ্যা: ৩টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৯. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা: ২৩টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১০. অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১১. ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১২. অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৪টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৩. ড্রাইভার
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৬
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৪. ডেসপাচ রাইডার
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: ১৮
বেতন স্কেল: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা
১৫. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
১৬. অফিস সহায়ক কাম-নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৮টি
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা
আবেদনে বয়সসীমা
সব পদের জন্য ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদনের শেষ দিন
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকেল পাঁচটা।
আবেদন ফি
* ক্রমিক নং ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত পদের জন্য ১১২/- টাকা (১০০/- টাকা আবেদন ফি + ১২/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।
* ক্রমিক নং ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।
* অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সব গ্রেডের পদের জন্য ৫৬/- টাকা (৫০/- টাকা আবেদন ফি + ৬/- টাকা সার্ভিস চার্জ)।
* নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডিপ্রাপ্ত (User ID) প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে এসএমএসের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
* আবেদনের বিস্তারিত তথ্য দেখুন এখানে