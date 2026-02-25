নিয়োগ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে নেবে শিক্ষক, পদ ১১

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ মার্চ ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: প্রভাষক (ইংরেজি) (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজেস
পদসংখ্যা: ১
২. পদের নাম: সহযোগী/সহকারী অধ্যাপক (আইন)
বিভাগ: স্কুল অব ল
পদসংখ্যা: ১
৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক/প্রভাষক (আইন) (শিক্ষাছুটির বিপরীতে)
বিভাগ: স্কুল অব ল
পদসংখ্যা: ১

৪. পদের নাম: প্রভাষক (নিউট্রিশন) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
৫. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফার্মেসি) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
৬. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক (ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন) (সহযোগী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
৭. পদের নাম: প্রভাষক (কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) (শিক্ষাছুটির বিপরীতে)
বিভাগ: (স্কুল অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি)
পদসংখ্যা: ১
৮. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক (ইসলামিক স্টাডিজ)
বিভাগ: ওপেন স্কুল
পদসংখ্যা: ১

আরও পড়ুন

চাকরি পেতে চান? কাগজের বদলে এবার তৈরি করুন ভিডিও সিভি

৯. পদের নাম: প্রভাষক (মার্কেটিং)
বিভাগ: ওপেন স্কুল
পদসংখ্যা: ১
১০. পদের নাম: প্রভাষক (শিক্ষা) (অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: স্কুল অব এডুকেশন
পদসংখ্যা: ১
১১. পদের নাম: প্রভাষক (ইসলামিক স্টাডিজ) (সহকারী অধ্যাপক পদের বিপরীতে)
বিভাগ: স্কুল অব এডুকেশন
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল
প্রভাষক: গ্রেড-৯ম (২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা);
সহকারী অধ্যাপক: গ্রেড-৬ (৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা);
সহযোগী অধ্যাপক: গ্রেড-৪ (৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা)।

আরও পড়ুন

উচ্চমান সহকারী-কম্পিউটার অপারেটর থেকে পদোন্নতি পেয়ে ৮২ জন হলেন সহকারী শিক্ষা অফিসার

আবেদনের নিয়ম

রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৮ সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। নির্ধারিত আবেদনপত্রের ফরম সরাসরি অথবা ওয়েবসাইট থেকে অথবা ১০ টাকা মূল্যের ডাকটিকিটসহ নিজ ঠিকানা-সংবলিত ৪.৫"x১০" খাম প্রেরণপূর্বক রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন ফি

১,০০০ টাকা (জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৩ মার্চ ২০২৬

আরও পড়ুন

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ ক্যাটাগরির পদে চাকরি, আবেদন ১২ মার্চ পর্যন্ত

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন