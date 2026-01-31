নিয়োগ

মোংলা বন্দরে ৩৯ পদে চাকরি, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হচ্ছে মোংলা বন্দরেসংগৃহীত

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীন বিভিন্ন গ্রেডের ৩৯টি পদে নিয়োগে আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমা শেষ হবে ১ ফেব্রুয়ারি।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (অস্থায়ী রাজস্ব)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা

২. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার (অস্থায়ী রাজস্ব)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

৩. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা

৪. পদের নাম: ফোরম্যান (তড়িৎ)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা

৫. পদের নাম: সিনিয়ার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (অস্থায়ী রাজস্ব)

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা

৬. পদের নাম: বেতার মেকানিক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

৭. পদের নাম: ড্রাইভার/ফর্কলিফট অপারেটর

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৮. পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান গ্রেড-১

পদ সংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৯. পদের নাম: মিটার রিডার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১০. পদের নাম: ওয়ারম্যান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১১. পদের নাম: পাওয়ার হাউস ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১২. পদের নাম: কনিষ্ঠ ক্রেনচালক

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১৩. পদের নাম: টার্নার গ্রেড-২

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা

১৪. পদের নাম: হেলপার (যান্ত্রিক)

পদসংখ্যা: ১৫

বেতন স্কেল: ৮৮০০-২১,৩১০ টাকা

১৫. পদের নাম: হেলপার (বিদ্যুৎ)

পদসংখ্যা: ৩

বেতন স্কেল: ৮৮০০-২১,৩১০ টাকা

১৬. পদের নাম: সাবস্টেশন অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা

১৭. পদের নাম: পাওয়ার হাউস অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ২

বেতন স্কেল: ৮২৫০-২০,০১০ টাকা

বয়সসীমা

১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে www.mpajobsbd.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকাসহ মোট ২২৩ টাকা;

৫ নম্বর পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ১৫০ টাকা টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২২ টাকাসহ মোট ১৭২ টাকা;

৬ থেকে ১৩ নম্বর পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২১ টাকাসহ মোট ১২১ টাকা;

১৪ থেকে ১৭ নম্বর পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৯ টাকাসহ মোট ৬৯ টাকা।

* সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (যেমন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী) প্রার্থীদের নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৯ টাকাসহ মোট ৬৯ টাকা।

* অনধিক ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা

* আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ৮ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৯টা।

* অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ সময়: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিকাল ৫টা।

