নিয়োগ

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে চাকরি, আবেদনের সময় বৃদ্ধি, বেতন দেড় লাখ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: প্রথম আলো ফাইল ছবি

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর’ পদে নিয়োগে আবেদনের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ২৪ মার্চ ২০২৬। ‘এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর’ পদে এখন আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন ৯ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (টেকনিক্যাল), অপারেশনস
পদসংখ্যা: ১
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য, পরবর্তী সময়ে নবায়নযোগ্য)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE)-এ স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। সিজিপিএ ৫.০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫ এবং ৪.০ স্কেলে ন্যূনতম ২.৫ থাকতে হবে। প্রথাগত পদ্ধতিতে ন্যূনতম ২য় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরেই ৩য় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।

সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত বা বড় বেসরকারি পাওয়ার সেক্টরে অন্তত ১৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে জেনারেশন/ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন ইউটিলিটিজে অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পজিশনে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়সসীমা
২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ৪৫ এবং সর্বোচ্চ ৬০ বছর হতে হবে।

বেতন
১,৪৯,০০০ টাকা।

অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা

—বাড়িভাড়া মূল বেতনের ৫০%।
—উৎসব বোনাস: বছরে ২টি।
—নববর্ষ ভাতা: বছরে ১টি (মূল বেতনের ২০%)।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৩,০০০ টাকা (‘রকেট’ অথবা ‘নগদ’-এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে)।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আবেদন শেষ: ৯ এপ্রিল ২০২৬

**বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

**আবেদনের সময় বৃদ্ধির নোটিশ দেখুন এখানে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন