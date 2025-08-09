নিয়োগ

প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়: অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে শিক্ষক নিয়োগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ফাইল ছবি প্রথম আলো

প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে জনবল নিয়োগ দেবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট ২০২৫। কর্মস্থল রাজধানীর বনানীতে। আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি থাকতে হবে। ইংরেজি বিভাগের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং ইউজিসির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও পেশাগত উন্নয়নে পরামর্শ দেওয়া, পাঠ্যসূচি উন্নয়ন, একাডেমিক নেতৃত্ব প্রদান ও জাতীয়–আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র, সিভি, কাভার লেটার, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও ছবি ডাকযোগে বা ই–মেইলে পাঠাতে হবে। রেজিস্ট্রার, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার টাওয়ার, ১২ কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা। ই–মেইল: [email protected]

একনজরে প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

কর্মস্থল: ঢাকা (বনানী)

বেতন: আলোচনাসাপেক্ষ

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি আবশ্যক। ইংরেজি বিভাগের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার। ইউজিসির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

অভিজ্ঞতা: বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আবেদনের রীতি: ডাকযোগে বা ই–মেইলে পাঠাতে হবে। রেজিস্ট্রার, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

স্টার টাওয়ার, ১২ কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ, বনানী, ঢাকা। ই–মেইল: [email protected]

