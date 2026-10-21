বাংলাদেশ মেডিকেল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রধান অর্থ কর্মকর্তা পদে চাকরি
বাংলাদেশ মেডিকেল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে (বিএমএসআরআই) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ পদে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় ২৮ অক্টোবর।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও)
খাত: স্বাস্থ্যসেবা
চাকরির ধরন
পূর্ণকালীন
কর্মস্থল
ঢাকা, বাংলাদেশ।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) যোগ্যতা থাকা বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধশিল্প, হাসপাতাল, রোগনির্ণয়কেন্দ্র অথবা স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্তের (সিভি) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা: সম্পাদক, নির্বাহী কমিটি, বিএমএসআরআই, বাড়ি নম্বর ৩৩–৩৫, সড়ক নম্বর ১৪/এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা–১২০৯।
আবেদনের শেষ সময়
২৮ অক্টোবর ২০২৬, বেলা দুইটা।