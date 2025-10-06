নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন চলছে, পদ ৬৭

নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন চলছে, পদ ৬৭
নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এর অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়গুলোর সাধারণ প্রশাসনের আওতাভুক্ত ৬৭টি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করা যাবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। শুধু নওগাঁ জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করেতে পারবেন।
পদের নাম ও বিবরণ
১। কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি; কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে Standard Aptitude Test এ উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
২। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২৮
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনাসহ স্প্রেডসিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ন্যূনতম বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতিসম্পন্ন হতে হবে;
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৩। সার্টিফিকেট সহকারী
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; কম্পিউটার চালনাসহ স্প্রেডসিট ও প্রেজেন্টেশনে দক্ষতা; কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ন্যূনতম বাংলায় ২০ ও ইংরেজিতে ২০ শব্দের গতি সম্পন্ন হতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
৪। অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৪
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৫। নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ১৮
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৬। পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০৩
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
৭। বেয়ারার (সার্কিট হাউসের জন্য)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে হতে হবে।
আবেদন ফি
১. ক্রমিক নম্বর ১, ২ ও ৩-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ১০০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ১২ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২ টাকা।
২. ক্রমিক নম্বর ৪ থেকে ৭-এ বর্ণিত পদের প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি হিসেবে ৫০ টাকা, টেলিটকের সার্ভিস চার্জ ৬ টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ১০টায়। আবেদন করা যাবে ১২ অক্টোবর ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আবেদনের সংক্রান্ত নির্দেশনা
১. আগ্রহী প্রার্থীরা http://dcnaogaon.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও নওগাঁ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
৩. প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।