আদমজী ইপিজেড হাসপাতালে চাকরির সুযোগ
আদমজী ইপিজেড হাসপাতাল ট্রাস্টি বোর্ডের অধীন বিভিন্ন গ্রেডের চারটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. গাইনোকোলজিস্ট ও অবস
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত অন্যান্য ও যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে এফসিপিএস/এমএস ডিগ্রি/৪ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ডিজিও ডিগ্রি বা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত সমমানের ডিগ্রি এবং বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত।
বেতন স্কেল: ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা (গ্রেড-০৫)
বয়স: সর্বোচ্চ ৪২ বছর
২. মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত অন্যান্য ও যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিধারী এবং বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-০৯)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
৩. সিনিয়র স্টাফ নার্স
পদসংখ্যা: ০২
শিক্ষাগত অন্যান্য ও যোগ্যতা: সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নার্সিং ডিপ্লোমাধারী এবং নার্সিং কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)
বয়স: সর্বোচ্চ ৩২ বছর
আবেদনের নিয়ম
নির্ধারিত চাকরির আবেদন ফরমে সদস্যসচিব, আদমজী ইপিজেড হাসপাতাল ট্রাস্টি বোর্ড, আদমজী ইপিজেড, আদমজীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ১৪৩১ বরাবর অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোনো দরখাস্ত গ্রহণ করা হবে না। আবেদনপত্রের নমুনা বেপজার ওয়েবসাইট www.bepza.gov.bd থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন ফি
২০০ টাকা।
*আদমজী ইপিজেড হাসপাতাল, আদমজী ইপিজেড, আদমজীনগর, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ–১৪৩১–এর অনুকূলে ব্যাংকড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২০ ডিসেম্বর ২০২৫