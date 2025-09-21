নিয়োগ

ফেনী ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, সর্বনিম্ন বেতন ২ লাখ

প্রথম আলো ডেস্ক

দুটি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ফেনীর ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আবেদন করতে হবে ৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. সিনিয়র কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজি/নিউরোলজি/নেফ্রোলজি/ইউরোলজি/বক্ষব্যাধি/ইন্টারনাল মেডিসিন)

যোগ্যতা: এমবিবিএস ও বিএমডিসি কর্তৃক নিবন্ধিত। বিশেষ যোগ্যতা: ১। এমডি ২। এফসিপিএস ৩। এমআরসিপি ৪। এমএস

অভিজ্ঞতা: সিনিয়র কনসালট্যান্ট পদে নূন্যতম ৪ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন-ভাতা: সর্বনিম্ন ৩,০০,০০০ টাকা

২. কনসালট্যান্ট (কার্ডিওলজি/নিউরোলজি/নেফ্রোলজি/ইউরোলজি/বক্ষব্যাধি/ইন্টারনাল মেডিসিন)

যোগ্যতা: এমবিবিএস ও বিএমডিসি কর্তৃক নিবন্ধিত।

বিশেষ যোগ্যতা: ১। এমডি ২। এফসিপিএস ৩। ডি-কার্ড ৪। ডিটিসিডি ৫। এমআরসিপি ৬। এমসিপিএস

বেতন-ভাতা: সর্বনিম্ন ২,০০,০০০ টাকা।

আবদনের নিয়মাবলি

১. সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, নাগরিকত্ব সনদের অনুলিপি, অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে) এবং বায়োডাটা আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় সব সনদে মূল কপি দেখাতে হবে।

২. সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাজাঝির দীঘির উত্তর পাড়, ফেনী বরাবর আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদন ফি

১০০ টাকা মূল্যমানের (অফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

৫ অক্টোবর ২০২৫

