বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ
বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে ৯ম থেকে ১৬তম গ্রেডের চারটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
পদের নাম ও বিবরণ
১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণির সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রিসহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- (গ্রেড-৯)
২। উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাসহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)
৩। উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিকস বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাসহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- (গ্রেড-১০)
৪। সার্ভেয়ার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট থেকে সার্ভে বিষয়ে ডিপ্লোমাসহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতনস্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- (গ্রেড-১৬)
বয়সসীমা
১৮ থেকে ৩২ বছর
নির্দেশনা
১. সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে।
২. অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্রের একটি প্রিন্ট কপি পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় এক কপি জমা দেবেন।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করবেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ৩ নম্বর ক্রমিকের পদের পরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ টাকা; মোট ২২৩ টাকা।
৪ নম্বর ক্রমিকের পদের পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ টাকা; মোট ১১২ টাকা।
সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীদের আবেদন ফি বাবদ ৫০ টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ টাকাসহ মোট ৫৬ টাকা।
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।