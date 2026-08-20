নিয়োগ

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ বিভিন্ন পদে যমুনা ব্যাংকে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

৬ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। বিজ্ঞপ্তিতে পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২৬।

চাকরির বিবরণ
 পদের নাম: ১. ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
২. হেড অব ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট
৩. হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং
৪. হেড অব স্মল বিজনেস
৫. হেড অব ডিজিটাল ব্যাংকিং বিজনেস
৬. ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জোন)

আরও পড়ুন

সরকারিভাবে ব্রুনাইয়ে চাকরির সুযোগ, পদ ১৭২

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
যেকোনো শিক্ষাস্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের ফলাফল থাকা যাবে না। পদ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সিনিয়র পর্যায়ের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও অভিজ্ঞতার শর্ত শিথিল করা হতে পারে।
CFA, FRM, CAMS, FCA/ACA, ACCA, CPA, CIMA, CA, ACI এবং অনুরূপ পেশাগত সনদ থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।
আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
ই-মেইলের মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে ([email protected])।

আবেদনের শেষ তারিখ
৩১ আগস্ট ২০২৬

আরও পড়ুন

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু হচ্ছে ২ সেপ্টেম্বর, ক্লাস ২৩ সেপ্টেম্বর, জেনে নিন সব তথ্য

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘কাজ নেই সম্মানী নেই’ ভিত্তিতে নিয়োগ, দৈনিক সম্মানী ২৬০০ টাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন