নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ
নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। মোট পদসংখ্যা ৮। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ জুন ২০২৬।
পদের নাম ও বিবরণ
১. সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৪) ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
২. সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৬) ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
৩. প্রভাষক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
৪. পরিচালক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৩) ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা।
৫. উপপরিচালক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: অর্থ ও হিসাব-১
বেতন গ্রেড
(গ্রেড-৫) ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা।
৬. সহকারী প্রকৌশলী
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল-১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
ডাকযোগে/সশরীর রেজিস্ট্রার দপ্তর, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা-২৪০০ ঠিকানায় ৫ সেট আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত আবেদনপত্র ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
২০০ টাকা (সব পদের জন্য)।
আবেদনের শেষ তারিখ
আবেদন শুরু: ৯ জুন ২০২৬
আবেদন শেষ: ২৯ জুন ২০২৬
আবেদনের শর্তাবলিসহ বিস্তারিত ওয়েবসাইটে যাবে।