বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে নবম ও দশম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন স্নাতক পাসে

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে নবম ও দশম গ্রেডে নিয়োগ, আবেদন স্নাতক পাসে
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-এর রাজস্ব খাতে নবম ও দশম গ্রেডে জনবল নিয়োগ দেবে। ৫টি পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। এসব শূন্য পদে বাংলাদেশের প্রকৃত নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে।
পদের বিবরণ—
১. পদের নাম: ক). সহকারী প্রোগ্রামার, পদসংখ্যা: ৪টি;
খ) টেকনিক্যাল রাইটার, পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: নবম (দুটি পদ)
বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার সায়েন্স বা কম্পিউটার সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি;
এবং
খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউট টেস্টে উত্তীর্ণ।
২. পদের নাম: সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: নবম
বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা কম্পিউটার–সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং
খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিটিউড টেস্টে উত্তীর্ণ।
৩. পদের নাম: সহকারী ম্যানেজার (ট্রাভেল ও প্রটোকল)
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: নবম
বেতন স্কেল: ২২০০০-৫৩০৬০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।
8. পদের নাম: ব্যক্তিগত সহযোগী
পদসংখ্যা: ০১টি
গ্রেড: দশম
বেতন স্কেল: ১৬০০০–৩৮৬৪০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং
খ) কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ২৫টি শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০টি শব্দ।
৫. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১টি
গ্রেড: দশম
বেতন স্কেল: ১৬০০০-৩৮৬৪০ টাকা
আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিপ্লোমা; এবং খ) কম্পিউটার চালনায় দক্ষতা।
আবেদনে বয়সসীমা
১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রার্থীর বয়স ১৮-৩২ বছর হতে হবে। এসএসসি সনদের ভিত্তিতে বয়স নির্ধারণ করা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন ফি
পরীক্ষার ফি বাবদ সার্ভিস চার্জসহ সব পদের প্রার্থীদের ২২৩ (দুই শ তেইশ) টাকা Rocket/ bKash/Nagad-এর মাধ্যমে অনলাইনে (বিস্তারিত অনলাইন ফর্মে পাওয়া যাবে) পরিশোধ করতে হবে;
আবেদনের শেষ দিন
আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে আবেদন করতে হবে আগ্রহী প্রার্থীদের।
আবেদনকারীর প্রতি নির্দেশাবলি
১. সব প্রার্থীকে অনলাইনে সাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। নির্ধারিত সময়ের পরে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না এবং অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
২. আবেদনকারীকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্রসহ অন্যান্য সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আপলোড করতে হবে।
৩. ১ নম্বর ক্রমিকের যেকোনো একটি পদে আবেদন করলে, ওই ক্রমিক নম্বরের সব পদে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হইবে।
৪. নিয়োগের ক্ষেত্রে বিসিসির চাকরি প্রবিধানমালা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারের সর্বশেষ জারি করা বিধিবিধান/নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে;
৫. কোটা–সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক জারিকৃত সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করা হবে।
৬. মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের আবেদনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ আপলোড করতে হবে।
৭. পরীক্ষাসংক্রান্ত সব তথ্য যথাসময়ে ই-মেইল/মোবাইল নম্বরে এসএমএস/ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানানো হবে।
৮. একজন প্রার্থী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো একটি পদে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
৯. মৌখিক পরীক্ষার সময় ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপি, খ) পাসপোর্ট সাইজের ৪ কপি সত্যায়িত ছবি, গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, ঘ) নাগরিকত্ব সনদ, ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোটার সপক্ষে সনদ দাখিল করতে হবে।
১০. আবেদনকারীকে লিখিত, ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১১. অনলাইন আবেদন করতে কোনো সমস্যা হলে অফিস সময়ের মধ্যে (সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা) তানিমুল বারী, টেকনিক্যাল স্পেশালিস্ট (মোবাইল: 01833303703)-এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
* বিস্তারিত দেখুন এখানে