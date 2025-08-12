বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন নিয়োগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬ জন নিয়োগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) ১৫টি পদে ৩৬ জন কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। নিয়োগ দেওয়া হবে ওয়ার্ড প্রসেসিং অপারেটর, হিসাবরক্ষক, ল্যাব টেকনিশিয়ান, উচ্চমান সহকারী, তথ্য সহকারী, গাড়িচালক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, লিয়াজোঁ কাম প্রটোকল সহকারী, ডেসপাস রাইডার, বৈদ্যুতিক কাজের হেলপার, নিরাপত্তা প্রহরী, অফিস সহায়ক, প্যাকার, বাসের হেলপার ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা জেএসসি থেকে অনার্স ডিগ্রি পর্যন্ত। নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। বয়সসীমা ১৮ থেকে ৩২ বছর। কর্মস্থল গাজীপুর।
বাউবি ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে। আবেদনপত্র পাঠাতে হবে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫ ঠিকানায় ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিসে বা সরাসরি। জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় ১০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার করে রশিদ আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। বিস্তারিত জানা যাবে বাউবির ওয়েবসাইটে ।
একনজরে চাকরির বিবরণ
প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)
পদ সংখ্যা: ১৫টি
নিয়োগ সংখ্যা: ৩৬ জন
যোগ্যতা: জেএসসি থেকে অনার্স ডিগ্রি
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর
আবেদনের শেষ তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদন ফি: ১০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার)