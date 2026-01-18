নিয়োগ

ওয়ালটন নিয়োগ দেবে জুনিয়র নার্স, প্রয়োজনে বিদেশভ্রমণের সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
ওয়ালটনের লোগো

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি জুনিয়র নার্স/রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে জনবল নিয়োগে দেবে। এ জন্য প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ থেকেই আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত প্রার্থীরা মাসিক বেতনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি

পদের নাম: জুনিয়র নার্স/রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনাল কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ০১টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা

অন্যান্য যোগ্যতা: প্রাইভেট কেয়ারগিভার বা হোম নার্স হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৬ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে

অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়—

  • প্রাইভেট কেয়ারগিভার বা হোম নার্স হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।

  • বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির যত্ন বা হোম কেয়ার সেবায় পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার

  • ওষুধ ব্যবস্থাপনা ও মৌলিক নার্সিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা

  • ধৈর্যশীল, দায়িত্ববান, বিশ্বস্ত এবং পেশাগত নৈতিকতায় অভ্যস্ত

  • মার্জিত আচরণ, ভদ্রতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় সচেতন

  • প্রয়োজনে দেশের বাইরে ভ্রমণে আগ্রহী ও সক্ষম

কর্মস্থল: ঢাকা (বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা)

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, লাভের শেয়ার, বিমা, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে ২টি উৎসব বোনাস।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬

