কর্মী নেবে বেসরকারি ব্যাংক, স্নাতকে আবেদন
বেসরকারি বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক এ ব্যাংকটির ‘এসও-ইও’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৫ নভেম্বর প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: এসও-ইও (কম্পিউটার এমার্জেন্সি রেসপন্স টিড (সিইআরটি), ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিভিশন)।
পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (সিএসই/সিএস/আইটি/সাইবার সিকিউরিটি/এসই/সমমান) ডিগ্রি থাকতে হবে;
অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৪ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়সসীমা: ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে বেতন। ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার পাবেন কেউ এ পদে চাকরি পেলে।