ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ থেকে ১৭তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ থেকে ১৭তম গ্রেডে চাকরির সুযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিসের ১১ থেকে ১৭তম গ্রেডের ৪টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ জানুয়ারি ২০২৬।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. কম্পিউটার অপারেটর
বিভাগ: সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)
২. বাইন্ডার
বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
৩. লিফটম্যান
বিভাগ: প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
আবেদনের নিয়ম—
সব পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ সাদা কাগজে প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ করে রেজিস্ট্রার বরাবরে লিখিত দরখাস্ত জমা আবেদনকৃত বিভাগে জমা দিতে হবে।
আবেদন ফি—
৩০০ টাকা (ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে, পোস্টাল অর্ডার গ্রহণযোগ্য নয়)।
আবেদনের শেষ তারিখ—
১৩ জানুয়ারি ২০২৬