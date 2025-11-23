নিয়োগ

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে নিয়োগ, পদ ৬২

প্রথম আলো ডেস্ক
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ফাইল ছবি

রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের ৬২টি পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। শুধু রাঙামাটি জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৪ ডিসেম্বর।

পদের নাম ও বিবরণ

১. উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার (এসএসিএমও)

পদসংখ্যা: ১৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি পাস ও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) থেকে চিকিৎসা সহকারীদের জন্য নির্ধারিত কমপক্ষে তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স পাস।

বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (গ্রেড–১১)

২. পরিবারকল্যাণ পরিদর্শিকা (এফডব্লিউভি) (শুধু নারী প্রার্থী)

পদসংখ্যা: ১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরা নির্ধারিত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ১৮ মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল থেকে সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৩. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি, কম্পিউটার ব্যবহারের দক্ষতা, সাঁটলিপি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ শব্দ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরের গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৪. গুদামরক্ষক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৫. পরিসংখ্যান সহকারী

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: পরিসংখ্যান বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রি অথবা স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ পরিসংখ্যান কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।

বেতন স্কেল: ১০,২০০–২৪,৬৮০ টাকা (গ্রেড–১৪)

৬. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও কম্পিউটারে ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিংয়ের গতি প্রতি মিনিটে বাংলা সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও ইংরেজিতে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ হতে হবে।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

৭. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

৮. পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (এফপিআই) (শুধু পুরুষ প্রার্থী)

পদসংখ্যা: ১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড–১৬)

৯. পরিবারকল্যাণ সহকারী (এফডব্লিউএ) (শুধু নারী প্রার্থী)

পদসংখ্যা: ২২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। শুধু সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন স্কেল: ৯,০০০–২১,৮০০ টাকা (গ্রেড–১৭)

বয়সসীমা

১৮ থেকে ৩২ বছর

আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারীকে চেয়ারম্যান, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ–কে সম্বোধন করে ‘নমুনা ছক’ মোতাবেক পূর্ণ নাম, স্বাক্ষরসহ পূরণ করে আবেদনপত্রে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে অফিস চলাকালে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙামাটি জেলা কার্যালয়ে সরাসরি বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ ও ৮ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি: ৪০০ টাকা;

৭ ও ৯ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি: ৩০০ টাকা।

*চেয়ারম্যান, নিয়োগসংক্রান্ত, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ শিরোনামের সোনালী ব্যাংক, নিউ কোর্ট বিল্ডিং শাখার চলতি হিসাব নম্বর–৫৪১৯২৪০০০০৪৭২ তে জমা দিয়ে জমা স্লিপের মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৪ ডিসেম্বর ২০২৫

শর্তাবলি

১। এর আগে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ১২ নম্বর শর্ত মোতাবেক ক্রমিক নম্বর ৫ ও ৬ যথাক্রমে নিরাপত্তা প্রহরী ও আয়া পদে বর্তমান জনবল নিয়োগে ছাড়পত্রে অনুমোদন না থাকায় আগের জারিকৃত পদের ক্রমিক নম্বর ৫ ও ৬–এ উল্লিখিত নিরাপত্তা প্রহরী ও আয়া পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করা হলো। পরবর্তী সময় আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতাধীনে উক্ত পদগুলো পূরণ করা হবে।

২। এসব পদের জন্য এর আগে জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নম্বর–রাপাজেপ/হস্তাঃ নিয়োগ/২০২৪/২১৫, তারিখ: ১৫/০৪/২০২৪ খ্রি. এর আওতায় যাঁরা বিভিন্ন পদে আবেদন দাখিল করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের আবেদন অযোগ্য বিবেচিত হয়নি, তাঁদের এ বিজ্ঞপ্তির আওতায় নতুন করে আবেদন দাখিল করার প্রয়োজন নেই।

৩। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক (সত্যায়নকারী কর্মকর্তার নামযুক্ত সীলমোহর থাকতে হবে) সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে।

বিস্তারিত রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে (www.rhdc.gov.bd) দেখা যাবে।

