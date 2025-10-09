বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৯৬তম বিএমএ কোর্স, আবেদনের সুযোগ যাদের
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৯৬তম বিএমএ (বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি) দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যোগদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আবেদন করা যাবে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত।
আবেদনে বয়স ও যোগ্যতা—
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষার যেকোনো একটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং অন্যটিতে জিপিএ ৪ দশমিক ৫০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন সাড়ে ১৬ বছর এবং সর্বোচ্চ ২১ বছর।
ন্যূনতম উচ্চতা: পুরুষ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, নারী ৫ ফুট ২ ইঞ্চি।
*আবেদনকারী অবিবাহিত হতে হবে।
বেতন ও ভাতা
সশস্ত্র বাহিনীর বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও ভাতা মিলবে।
আবেদন প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করতে হবে সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটে।
আবেদন ফি নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।
আবেদন ফি
আবেদন ফি ১০০০ টাকা ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ফি ১০০০ টাকাসহ মোট ২০০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ২৯ জুলাই ২০২৫
আবেদন শেষ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫
বাছাই প্রক্রিয়া
– প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষা।
– ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডে (ISSB) মৌখিক, মনস্তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পরীক্ষা।
– চূড়ান্ত পর্যায়ে সামরিক হাসপাতালের মেডিকেল পরীক্ষা।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
– মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য সাঁতার জানতে হবে।
–প্রার্থীর চোখ ও শারীরিক সুস্থতা সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে।
–নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন: ০১৭৬৯০১৩১৯৯ এবং ইমেইল: [email protected]