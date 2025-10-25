ঢাকা ওয়াসায় ৮৩ পদে বড় নিয়োগ, আবেদন করেছেন কী

ঢাকা ওয়াসায় ৮৩ পদে বড় নিয়োগ, আবেদন করেছেন কী
ঢাকা ওয়াসার ২৭ ক্যাটাগরির ৮৩টি পদে সরাসরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের সুযোগ আর ২দিন।
পদের নাম ও বিবরণ
১। প্রশিক্ষক (প্রকৌশল)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষক হিসেবে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
২। প্রশিক্ষক (কারিকুলাম)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি/অর্থনীতি/লোকপ্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষক হিসেবে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে কারিকুলাম প্রণয়নে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৩। প্রশিক্ষক (মূল্যায়ন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি/অর্থনীতি/লোকপ্রশাসন/বাণিজ্য/ব্যবসা প্রশাসনে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে এবং প্রশিক্ষক হিসেবে পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২৯,০০০-৬৩,৪১০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর।
৪। সহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে সিভিল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল/ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি বা এবিএসসি/এএমআইই (পার্ট এ অ্যান্ড বি) বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৫। সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (হার্ডওয়্যার)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৬। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য/হিসাব/ফাইন্যান্স অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৭। সহকারী পরিবেশবিদ
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৮। সহকারী হাইড্রোলজিস্ট
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওলজি/হাইড্রোজিওলজিতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৯। সহকারী জনতথ্য কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১০। রাজস্ব কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা প্রথম শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১১। উপসহকারী প্রকৌশলী
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যালে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা বা সমমানের ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১২। এস্টিমেটর
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৩। হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্টসহ কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৪। সহকারী রসায়নবিদ
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন/জৈব রসায়ন/ফলিত রসায়নে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির বিএসসি ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঁচ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৫। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। জরিপ, কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহের কাজে অন্যূন তিন বছরের চাকরি। কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি এবং জরিপ, কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহকাজে অন্যূন দুই বছরের চাকরি। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৬। সহকারী নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সরকারি/আধা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অন্যূন পাঁচ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। তবে শর্ত থাকে যে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী ও আনসার বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স শিথিলযোগ্য। শিক্ষাজীবনে সব স্তরে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৭। ব্যক্তিগত সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে কমপক্ষে ১০০ ও বাংলায় কমপক্ষে ৮০ এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে কমপক্ষে ৩৫ ও বাংলায় কমপক্ষে ২৫ শব্দের গতি এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপটিচিউট টেস্টে উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৮। ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
১৯। ল্যাবরেটরি সহকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বিজ্ঞান বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২০। উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার পরিচালনায় অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
বেতন স্কেল: ১০,২০০-২৪,৬৮০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২১। বেঞ্চ সহকারী
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সাঁট মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের গতি এবং কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২২। সহকারী ফোরম্যান তড়িৎ/যান্ত্রিক
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অটোমোবাইল/মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ট্রেড সার্টিফিকেট। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২৩। এলডিএ-কাম-ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২৪। কোর্ট সহকারী
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ শব্দ ও বাংলায় ২৫ শব্দের গতি। কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২৫। লিফট অপারেটর
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল: ৯,০০০-২১,৮০০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২৬। চেইনম্যান
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২৭। ভান্ডার সাহায্যকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/- টাকা।
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
আবেদনে নির্দেশনা
১। উল্লিখিত পদে যোগ্যতাসম্পন্ন বিভাগীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়সসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
২। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি যেকোনো সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিলের এবং প্রয়োজনে পদসংখ্যা কমবেশি করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
আবেদন ফি
১ থেকে ১৬ নম্বর পর্যন্ত ২২৪/- টাকা; ১৭ থেকে ২৪ নম্বর পর্যন্ত ১১২/- টাকা; ২৫ থেকে ২৭ নম্বর পর্যন্ত ৫৬/- টাকা (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ)।
আবেদনের নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইট –এ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শেষ: ২৬ অক্টোবর ২০২৫।