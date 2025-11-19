নিয়োগ

বুয়েট সাতটি বিভাগে নিয়োগ দেবে ১৫ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বুয়েট

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক পদে ১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ১০ ডিসেম্বর আবেদনের শেষ সময়।

পদের নাম ও বিবরণ

১. অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: স্থাপত্য বিভাগ–১

পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–১

বেতন স্কেল: ৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা

২. সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: পুরকৌশল বিভাগ–১

রসায়ন বিভাগ–১

বেতন স্কেল: ৫০,০০০–৭১,২০০ টাকা

৩. সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: পানিসম্পদ কৌশল বিভাগ–২

পুরকৌশল বিভাগ–১

রসায়ন বিভাগ–১

গণিত বিভাগ–২

বেতন স্কেল: ৩৫,০০০–৬৭,০১০ টাকা

৪. লেকচারার

বিভাগ ও পদসংখ্যা: রসায়ন বিভাগ–১

গণিত বিভাগ–২

আইআইসিটি–১

ইংরেজি–১

বেতন স্কেল: ২২,০০০–৫৩,০৬০ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ

১০ ডিসেম্বর ২০২৫

সব পদের বিস্তারিত তথ্যের জন্য বুয়েট ওয়েবসাইট অথবা রেজিস্ট্রার অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে।

